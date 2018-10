Els salaris estan tocant sostre

Uns minuts abans que Ivan Rakitic rebés el premi al fair play de l’Agrupació Barça Jugadors, el representant del futbolista i el president blaugrana van estar conversant a la zona noble del Camp Nou. Formalitats al marge, la conversa va estar centrada en la renovació del migcampista croat, que espera una millora de contracte per part de l’entitat.

Tot i que Rakitic ja va millorar lleugerament el contracte a principis del 2017, considera que té prou galons per demanar un nou augment, i més després de rebutjar una oferta -suposadament multimilionària- del PSG francès. “No em quedo per diners, però un detall no va mai malament”, va dir en una entrevista després de confirmar que no es mouria de Barcelona. Ara bé, més enllà dels mèrits que Rakitic hagi pogut fer al terreny de joc, o de l’interès dels grans clubs europeus, el cas és que el club blaugrana es mostra reticent a accedir a les seves peticions, almenys d’entrada. El principal motiu és que una renovació a l’alça tensionaria encara més la tresoreria del club, que viu al límit de les despeses, sobretot pel que fa a les nòmines esportives. Tant és així, que un dels objectius que s’ha marcat l’àrea econòmica per a aquesta temporada és precisament fer un pas enrere en salaris i gastar menys que el curs passat: segons els pressupostos, ha de significar un estalvi de 28 milions d’euros en nòmines als jugadors.

L’àrea econòmica presentava aquesta setmana el tancament econòmic de la temporada passada i la previsió de despeses per al curs actual. Com és habitual, la partida més destacada és la corresponent al cost esportiu, en què s’inclouen les nòmines i les amortitzacions dels traspassos, i que gairebé s’havia multiplicat per dos en les dues últimes temporades. El curs 2017/2018 va acabar amb 639 milions gastats entre el futbol i les seccions (520 en nòmines i 119 en amortitzacions), una xifra que representa gairebé el 70% del total dels ingressos. Ara bé, si només es tenen en compte els ingressos ordinaris -els traspassos, per exemple, són extraordinaris-, la xifra s’enfila al 81% del total facturat. Aquesta circumstància ja va provocar que Carles Tusquets, president de la comissió econòmica, estirés les orelles als directius en l’anterior assemblea de compromissaris pel risc que arribés un dia que no es poguessin assumir els salaris compromesos.

Un dels problemes afegits amb què s’ha trobat el Barça ha sigut el canvi de criteri de l’Agència Tributària, que obliga els futbolistes a pagar als seus representants, fet que suposa més despesa. Si fins ara els agents presentaven una factura al club, ara han de cobrar de la nòmina dels jugadors. Per tant, ja no tributen amb un 21% d’IVA, sinó que estan subjectes a l’IRPF, que en el cas dels jugadors és d’un 52%. En compensació, el club havia revisat a l’alça alguns dels contractes perquè ni jugadors ni agents perdessin poder adquisitiu.

Tot i que des de l’àrea econòmica del Barça han fet una crida a la calma assegurant que aquestes despeses són “com a conseqüència” dels ingressos, i que sense una facturació tan elevada “no s’haurien compromès” a totes aquestes inversions, les mateixes fonts reconeixen que la nova política és fer un pas enrere i “contenir” els diners que es gasten en aquesta partida. Per a aquest curs, en què l’entitat espera arribar als 960 milions facturats, el club té pressupostats 633 milions en cost esportiu -sis milions menys que el curs passat i un 66% del total del pressupost-, en els quals destaca una reducció més que notable en les nòmines, que han de passar dels 520 milions de l’any passat a 490 -sempre segons les previsions-. En canvi, les amortitzacions per als traspassos han crescut dels 119 als 141 per a aquest curs, a causa dels fitxatges d’aquest estiu. En aquests comptes es té en compte la massa salarial actual, incloent-hi la renovació de Busquets que es va firmar al setembre, i “no hi ha prevista cap altra millora contractual”, asseguren els encarregats de quadrar els números a les oficines del Camp Nou.