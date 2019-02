L'Sporting de Huelva sorprèn el Barça al Mini (2-3)

L'Sporting de Huelva ha tornat a encallar-se-li al Barça. L'equip andalús ha sorprès tothom, ha aixecat el gol inicial d'Asisat Oshoala i s'ha endut un triomf per 2-3 que ha deixat gelat el Miniestadi. Sobretot, perquè implica que les blaugranes es distanciïn tres punts més del líder, l'Atlètic de Madrid, que està vencent en el seu partit davant del Madrid CFF. Significa, també, que les catalanes ja no depenen d'elles mateixes per guanyar la Lliga Iberdrola.

Ningú podia esperar-se aquest desenllaç després dels primers minuts de partit. L'equip blaugrana ha sortit endolladíssim i ha generat una desena d'arribades abans del quart d'hora. Però la collita d'aquest fort inici només s'ha traduït en un curt 1-0, després que Oshoala recollís un refús a xut d'Andonova.

Arribar al descans només un gol per sota ha reanimat les il·lusions visitants, que ja al primer temps havien deixat clar que podien inquietar amb una pressió alta i pics de velocitat en transició. L'Sporting de Huelva, a més, tenia al seu favor l'intangible d'estar-se convertint, any rere any, en el principal botxí de les blaugranes a la Lliga. L'empat de l'any passat va impedir que l'equip de Fran Sánchez se situés líder, i fa un parell de temporades també van privar de dos punts l'equip blaugrana, llavors entrenat per Xavi Llorens. Aquells dos punts van trobar-se a faltar al final del campionat. Tot plegat ha sigut com una mena de motor extra que ha afegit energia al bàndol andalús, mentre li treia a les culers.

L'ensopegada s'ha teixit en deu minuts caòtics de la segona meitat. Una errada de Van der Gragt en la cessió enrere ha habilitat Raquel Fernandes per batre Pamela Tajonar, avui titular. Sense temps per reaccionar, el Barça ha encaixat el segon gol, que novament ha tingut la central holandesa com a protagonista negativa. Involuntària. Van der Gragt ha intentat refusar però s'ha introduït la pilota a la seva porteria. 1-2 i nervis. Per acabar-ho d'adobar, i tot just un minut després que des de la banqueta es passés a defensa de tres per intentar remuntar, l'Sporting ha trobat el tercer gol, obra de Flor Bonsegundo, que ha rematat una centrada de Meryem Hajri.

Quedaven una mica més de 20 minuts i el Miniestadi s'ha posat nerviós, veient com la Lliga es complicava. Les interrupcions i pèrdues de temps han afegit distracció a les cames de les blaugranes, que només han somiat amb empatar quan Oshoala, de cap en un córner, ha retallat diferències. El 2-3, però, ja no s'ha mogut, ni tan sols quan Alexia Putellas ha disposat d'una falta perillosa per mirar d'empatar.

La derrota arriba en un moment delicat del calendari, justament abans de visitar Madrid per disputar la semifinal de la Copa de la Reina contra l'Atlètic, prevista per a diumenge (11h, Gol).