Alemanya guanya el partit de dobles i mana per 2-1 contra Espanya a la Davis

La parella alemanya formada per Tim Puetz i Jan-Lennard Struff s'ha imposat a la parella espanyola Feliciano López i Marc Lopez en 5 sets, deixant Alemanya per davant a l'eliminatòria dels quarts de final de la Copa Davis amb seu a València. Puetz i Struff s'han imposat per 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 i 5-7. El quart partit serà aquest diumenge entre Philipp Kohlschreiber i David Ferrer, i si guanya Ferrer, tot es decidirà en el darrer, entre Alexander Zverev i Rafa Nadal.

Divendres, a la primera jornada, Rafel Nadal havia derrotat Philipp Kohlschreiber (6-2, 6-2 i 6-3) empatant un duel en que Alemanya havia puntuat primer gràcies a la derrota de David Ferrer contra Alexander Zverev (6-4, 6-2 i 6-2). El guanyador jugarà a les semifinals contra França, que mana 2-1, o Itàlia.