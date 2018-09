Madrid acollirà les dues primeres edicions de la nova Copa Davis

La ciutat de Madrid serà la seu de les finals de les dues primeres edicions de la nova Copa Davis, segons han confirmat la Federació Internacional de Tenis (IFT) i Kosmos Tennis, l'empresa de Gerard Piqué. La capital espanyola ha estat seleccionada com a organitzadora de les dues primeres edicions de la renovada competició, que arrencarà el 2019. Aquell any, serà la Caja Mágica la que organitzarà la primera edició. Aquest mateix recinte o bé el WiZink Center seran l'emplaçament que acollirà l'edició del 2020, que encara no ha confirmat el recinte.

El comitè de direcció de la nova Copa Davis està integrat pel president de la IFT, David Haggerty; el fundador i president de Kosmos, l'exjugador de tenis Galo Blanco, i el vicepresident de la IFT, René Stammbach. Aquesta comissió també va estudiar la proposta de la ciutat de Lilla, a França, i van prendre nota de l'alt nivell d'aquesta candidatura.

"Estem encantats de portar la final de la Copa Davis 2019 a Madrid. La ciutat és un lloc adequat per escenificar el tenis de màxima qualitat, un gran entreteniment per a milers d'aficionats de tot el món. Esperem treballar amb la ciutat per fer realitat les nostres ambicions d'elevar la Copa Davis a un nou nivell", ha exposat Haggerty.

La final de la Copa Davis es jugarà en format de grup durant els primers quatre dies, amb els 18 països (Espanya, França, Croàcia, els Estats Units, el Regne Unit i l'Argentina, i dotze més) dividits en sis grups de tres equips. Cada encreuament consistirà en tres partits –dos d'individuals i un de dobles– al millor de tres sets. Els sis guanyadors del grup i els dos millors segons es classificaran per als quarts de final. Els equips eliminats situats entre la 5a i la 16a posició disputaran les fases de classificació de l'any següent, mentre que el 17è i el 18è equip descendiran als seus respectius grups territorials. Encara no s'ha confirmat si es disputarà el setembre o el novembre de l'any 2019.