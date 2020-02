Els ullals del Wolverhampton esmicolen el somni blanc-i-blau (4-0)

A l’espera que l’RCDE Stadium ho ratifiqui dijous, l’Europa League d’enguany ja és història per a l’Espanyol, que va claudicar al Molineux Stadium (4-0). Es tracta d’una contundent derrota que deixa els blanc-i-blaus amb peu i mig fora. El torneig va retornar una gran il·lusió a una afició, la periquita, que ahir va haver de resignar-se, a contracor, a veure com s’acomiadava de la manera més cruel possible. Si el Wolverhampton va sortir amb tot, l’Espanyol va preferir nedar i guardar la roba. Abelardo va plantejar un onze farcit de suplents que evidenciava la seva voluntat de centrar tots els esforços en la Lliga. Europa, a la força, ha deixat de ser la prioritat. La bufetada d’ahir va ser dolorosa, però quedarà justificada si al maig l’equip espanyolista acaba aconseguint la permanència.

El “The strength of the wolf is in the pack” (La força del llop està en el grup) que lluïa una de les grades de l’estadi va servir d’avís al conjunt d’Abelardo Fernández, que va patir de valent davant d’un bloc que va imposar en tot moment el ritme que va voler. Els de Nuno Espírito Santo volien deixar l’eliminatòria sentenciada. Per això van sortir amb una idea molt clara. El Wolverhampton, que té un gran ventall de qualitats, va obrir aviat la llauna en una jugada un punt afortunada. Un córner servit per Moutinho i pentinat per Jiménez el va rematar l’heroi de la nit, Diogo Jota, al fons de la xarxa amb l’ajuda del cul de Víctor Sánchez.

A partir de l’1-0, l’Espanyol va començar a sentir la necessitat d’assumir la iniciativa, un escenari ideal per a uns llops amb els ullals ben afilats. Sobretot si és Naldo -condemnat a l’ostracisme per una errada en la sortida de la pilota des de darrere a Granada- qui ha d’iniciar la jugada. El brasiler va cometre diverses pífies que van estar a punt de costar ben car. Els wolves, pur vertigen, buscaven la velocitat d’Adama i Jiménez per castigar la feblesa física d’un Espanyol que intentava, sense gaire èxit, defensar-se amb possessions llargues i estèrils. Andrés va allargar la vida dels blanc-i-blaus frenant un mà a mà davant de l’extrem català del Wolverhampton. L’Espanyol, malgrat tot, va resultar inofensiu. Durant el primer temps l’Espanyol només es va veure a prop d’encetar el seu marcador amb una acció temerària de Rui Patricio. El portuguès va regalar la pilota a Ferreyra, que dins de l’àrea petita no va saber aprofitar el regal i va veure com el porter corregia el seu error amb una mà providencial. Error imperdonable d’un punta que ja fa temps que ni hi és ni se l’espera.

L’Espanyol no aconseguia fer mal, però a canvi va aconseguir, durant el primer temps, minimitzar les clares ocasions dels anglesos. En la represa van intentar fer un pas endavant, però aviat van veure com l’olfacte del Wolverhampton aniquilava qualsevol esperança espanyolista. Neves va recollir un mal refús de Víctor Gómez i, des de la frontal, va engaltar una gran volea que Andrés només va poder resseguir amb la mirada. Aquí va acabar el partit per a l’Espanyol, que només va trobar resposta amb tres tímides rematades del sempre insistent Wu Lei. Però el punta xinès, va trobar a faltar millors acompanyants en el front d’atac.

Tot el contrari que el Wolverhampton, que de la mà de Diogo Jota va anar per feina. El portuguès, que havia marcat tres gols al Besiktas, va tornar a repetir un hat trick. El segon del seu compte personal va arribar amb una simple desmarcada dins de l’àrea que dos centrals no van saber minimitzar. El tercer, amb què tancava la nit, va ser un xut des de la frontal. No li va servir de res a l’Espanyol acabar el partit amb dos puntes, perquè ni l’orgull de Calleri va poder reanimar a un conjunt clínicament mort sobre la gespa del Molineux.

200 afectats per un vol amb retard

Prop de 200 dels 1.200 seguidors blanc-i-blaus desplaçats al Molineux Stadium van arribar a l’estadi amb el temps just, pocs minuts abans de l’inici del partit, a causa d’un endarreriment en el vol FR9162 provocat per la vaga de controladors aeris a França. La previsió inicial era que l’avió aterrés a les 15.25 h, però després de patir un retard d’una hora i mitja va acabar arribant passades les 17 h. L’Espanyol, alertat per alguns dels aficionats que ho van patir, va reaccionar preparant un dispositiu que va facilitar l’entrada als afectats habilitant una taquilla del Molineux Stadium.