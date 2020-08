“Qui no vulgui seguir al club, que marxi”

“El Barça és un club amb una salut econòmica i social molt bona. La crisi que tenim és esportiva i Ronald Koeman és la primera solució per arreglar-la”. Queda clar, amb frases com aquesta, que el diagnòstic que Josep Maria Bartomeu fa de la situació de l’entitat blaugrana després del 2-8 a Lisboa col·loca el focus a la gespa i no a la llotja. Ha tornat a sobreviure. Decidit a esgotar el seu mandat, quan des de molts sectors li han demanat que faci un pas al costat per facilitar un canvi de govern, el president va presentar ahir la seva nova aposta per tornar a il·lusionar una afició parcialment silenciada des que la graderia del Camp Nou està tancada per culpa del coronavirus. Koeman feia anys que era a la seva agenda i ara les circumstàncies l’han portat a tatxar el seu nom. “El Ronald va ser pal de paller del Dream Team que va construir Cruyff. La història d’èxits recents del Barça es basa en Rijkaard, Guardiola, Vilanova, Luis Enrique i Valverde. I ara volem que el Ronald continuï amb aquesta història. Té carisma, caràcter, coneixements i estima molt el Barça. Estava cantat que aquest moment arribaria. Li agraeixo el repte, perquè el moment no és fàcil”, va dedicar-li Bartomeu a Koeman, mite del barcelonisme i tècnic contrastat a qui el club està demanant que lideri, sense tremolors, un relleu generacional en un moment de tempesta instal·lada.

A diferència de Quique Setién, a Koeman, que coneix perfectament la casa, no li va tremolar la veu el dia de la seva presentació. Sap on s’està ficant als seus 57 anys i no va donar tombs per respondre les primeres preguntes en la seva primera trobada amb periodistes. Així va ser, per exemple, quan li van preguntar per l’estil de joc que intentaria implementar a l’equip. “Als holandesos ens agrada tenir la pilota i no anar-hi al darrere. Intentarem jugar bé a futbol, però el més important serà que guanyem els partits. N’he après de molts jugadors i de molts entrenadors. Estic capacitat per entrenar el Barça en aquest moment. La connexió entre el club i Holanda és evident”, va explicar l’exseleccionador oranje, que des d’ahir figura a la llista de Michels, Cruyff, Van Gaal i Rijkaard. Si li va la meitat de bé que a ells, haurà fet bona feina.

Qüestionat per les baixes que se suposa que haurà de repartir en les pròxims setmanes amb Ramon Planes, en el marc de la “reestructuació àmplia” que Bartomeu vol fer a l’equip després del tercer fracàs europeu consecutiu, l’heroi de Wembley 92 no va voler donar noms i es va emplaçar a tractar el tema en els pròxims dies: “Sé que hi ha jugadors que desperten dubtes per la seva edat, però se’ls ha de respectar. Buscarem el millor per a l’equip, però no necessàriament un jugador de més de 30 anys està acabat. El més important és tenir ganes de treure el màxim rendiment. Només vull treballar amb jugadors que vulguin ser al Barça. Si no volen, que parlin amb el club i marxin”.

“Aviam si el pròxim president dubta”

Aquesta reflexió entronca amb el futur de Leo Messi, que no està gens clar després del 2-8 a Lisboa contra el Bayern. Koeman desitja la continuïtat del 10 culer, tot i que és conscient que ara mateix és una opció real que forci la seva sortida malgrat tenir contracte fins a l’estiu que ve. “No sé si l’he de convèncer. Esclar que m’encantaria tenir-lo. És el millor i et guanya partits. És el capità i hi hem de parlar. Tant de bo segueixi”, va expressar l’holandès en relació a Messi, que continua mut des del desastre de divendres passat. Menys afectuós i concret va ser el nou tècnic quan li van preguntar per Luis Suárez, que també acaba contracte l’any vinent i figura en la llista de possibles sortides. “Si s’han de prendre decisions, les prendrem”, va repetir, en un missatge extensible més enllà del davanter uruguaià.

651x366 Ronald Koeman i Josep Maria Bartomeu durant la presentació de Koeman com a nou tècnic del Barça / JOSEP LAGO / AFP Ronald Koeman i Josep Maria Bartomeu durant la presentació de Koeman com a nou tècnic del Barça / JOSEP LAGO / AFP

Koeman també va opinar que Frenkie de Jong, a qui coneix perfectament de la selecció holandesa, “no ha jugat a la seva posició” en el seu primer curs al Barça; va reconèixer que Donny van de Beek “és un gran jugador” -malgrat que va dir que “no és moment per parlar de fitxatges”-, i, sobre la durada del seu contracte, no subjecta al que passi en les eleccions del març del 2021, va expressar un punt de vista meridià: “Si guanyo partits, espero que el pròxim president dubti sobre mi”. Aquest raonament sembla que va dirigit a Víctor Font, precandidat electoral, que en les últimes hores ha dit que si és escollit president no comptarà amb el preparador holandès perquè la seva aposta és Xavi Hernández, exjugador culer i tècnic de l’Al-Sadd qatarià, que va rebre la trucada del mateix Bartomeu tant al gener com fa uns dies per agafar l’equip. La resposta va ser negativa les dues vegades. L’egarenc té clar amb qui vol fer el salt de tornada a Barcelona.

Un altre dels excapitans amb futur previsible al Camp Nou, Carles Puyol, va enviar un missatge d’optimisme a través del seu compte d’Instagram. El de la Pobla de Segur, que va abandonar el projecte de Bartomeu fa cinc anys, quan el president va fer fora Andoni Zubizarreta de la direcció esportiva, va penjar una story amb una fotografia de Koeman celebrant un gol en la seva etapa de jugador. “Molta sort, míster”, va escriure Puyol, que va acompanyar la publicació amb la lletra de la cançó d’un dels seus grups preferits: “Tornarem a ser grans, hi tornarem”.

Trobada dels implicats en la neteja

Abans de la roda de premsa de presentació d’ahir a la tarda, Bartomeu es va reunir a La Venta, un restaurant de Barcelona, amb els encarregats d’afrontar la planificació de l’equip en les pròximes setmanes: Koeman, Ramon Planes, Òscar Grau i Javier Bordas. Només el directiu encarregat de l’àrea de futbol va atendre els periodistes que esperaven fora de l’establiment al final de la trobada. I entre els molts temes que hi va haver sobre la taula, va referir-se només a un: el futur de Messi. “Espero que no vulgui marxar. És el millor del món. I si vol anar-se’n, intentarem convèncer-lo perquè no ho faci”, va explicar Bordas en relació al 10, que a hores d’ara encara no ha comunicat si es posarà a les ordres de Koeman quan es convoqui l’inici de la pretemporada. L’holandès, per cert, seria el vuitè entrenador que Messi té al primer equip del Barça. En els pròxims dies, quan l’argentí respongui els missatges que li envien des del club, Koeman s’asseurà amb ell per escoltar-lo atentament.