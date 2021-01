Avatars i hologrames per a les trobades en entorns virtuals

Les mesures i restriccions establertes impliquen no socialitzar com abans i fan que les trobades virtuals segueixin sent una bona alternativa per a reunions, congressos internacionals, festivals o convencions anuals. Després del boom de les videotrucades al principi del confinament i la posterior desinflada, cal repensar com fem les reunions professionals i personals perquè siguin satisfactòries.

Res d'improvisar

Les reunions virtuals poden ajudar anímicament a qui no pot trobar-se físicament amb amics i familiars, però a aquestes connexions, l'Anna Danés, experta en treball remot a Managing Virtual Teams, recomana posar-hi una mica de creativitat: decidir què farem, en quin moment i com ens agradaria compartir una estona sense deixar-ho a la improvisació.

Quan es tracta d'activitats amb plataformes virtuals impulsades per l'empresa tot i no ser estrictament de feina, sol haver-hi cert rebuig a utilitzar l'eina amb què estem tot el dia treballant. "És necessària la trobada dels equips més enllà de les qüestions laborals, perquè tots tenim un component social i estar en contacte amb altres persones ens reconforta", argumenta Danés, i afegeix que "parlar amb la gent del nostre equip ens ajuda a reconnectar amb el propòsit pel qual estem treballant i ajuda a evitar problemes de comunicació".

El més fàcil quan s'organitzen aquesta mena de trobades de germanor és enviar una ampolla de cava a casa, fer un sopar en línia o convidar un mag perquè faci un petit espectacle. "S'ha de pensar quin és l'objectiu de la festa, qui hi participarà, com estan ara i què és el que poden necessitar", proposa Danés. I afegeix: "Si vas més enllà, podràs aconseguir més resultats, a part d'intentar que s'ho passin bé". Aquests esdeveniments poden ser una oportunitat per ajudar les persones a transformar el seu estat d'ànim i refermar la connexió que tenen amb el projecte.

651x366 Una festa virtual / Futura Space Una festa virtual / Futura Space

Plataformes i avatars

Quan es digitalitzen els esdeveniments s'ha de tenir en compte que la gent està saturada i avorrida de connectar-se a través d'una pantalla. A Futura Space han creat un entorn immersiu en que l'usuari té llibertat per anar on vol. Recreen espais amb dinàmiques pròpies dels videojocs, tenint en compte els valors de qui els fa l'encàrrec. Futura Space és un laboratori creatiu d'I+D –especialitzat en continguts de realitat virtual (RV), realitat augmentada (RA), gaming i multimèdia– que integra noves tecnologies per crear històries. Amb l'arribada del covid van començar a explorar "la possibilitat de fer amb contingut interactiu el mateix que havíem fet abans amb la realitat virtual", explica la productora executiva, Patricia M. Val. Així és com han creat Plataforma Virtual, s'han estrenat al Sonar+D, virtualitzant l'esdeveniment amb streamings de les ponències i concerts, i des de llavors no ha parat d'evolucionar. Ja han estat als premis del Club de Creativos, el Blanc Festival, Zoom Festival o l'Off Sevilla.

El resultat és una plataforma per virtualitzar esdeveniments que funciona directament des de la web. Generen espais nous o en recreen un de ja existent, i tu hi entres amb el teu avatar. A partir d'aquí tenen eines tant per fer networking com per customitzar el teu avatar o quedar-te amb un dels predissenyats, crear el teu perfil públic amb les teves dades, afegir altres amics, compartir la teva targeta de visita, fer preguntes en temps real a possibles conferenciants i xatejar de forma general o privada per escrit, amb xat de veu i emoticones.

El director creatiu de l'empresa, Adrián RW, assegura que volen recrear una experiència que s'assembli al màxim a visitar un esdeveniment presencial, sense perdre la possibilitat de socialitzar-se i tenir sensacions: "Ara el món de les fires i congressos convergeix amb el de la cultura i l'entreteniment. Si esperes que la gent es connecti des de casa sense fer espectacle, es desconnectaran, has d'oferir-los alguna cosa més". Un dels punts forts de la plataforma és que és senzilla i fàcil, i està dissenyada per a tota mena de públic. "Ens interessa que siguin experiències globals, no només per a les grans empreses", puntualitza la productora executiva.

Els temps canvien

"Amb la pandèmia hi ha coses que han vingut per quedar-se. Les trobades físiques permetien fer xarxa entre professionals de cada sector i alhora generaven negoci. Possiblement, abans del covid s'abusava de la presencialitat als congressos, que a partir d'ara seran híbrids en alguns casos", augura Xènia Herrera, CEO i project manager de Nomad Events. L'empresa ha deixat d'organitzar convencions físiques per a centenars de persones, festes o programes de viatges d'incentius per a empreses, i ha passat a oferir-los experiències virtuals sempre amb una part física: "Intentem que recuperin la motivació i la sensació d'equip acostant-los d'una manera més humana, dinamitzant les trobades, fent que ells siguin els protagonistes". Ofereixen alternatives amb connexions d'uns 40 o 50 minuts, preferiblement en horari laboral, intentant sorprendre'ls i que s'evadeixin. El que agrada als clients és el to distès, diferent de la connexió més convencional. Herrera està convençuda que tan bon punt es puguin fer esdeveniment físics, les empreses s'hi llançaran de cap: "Necessitem el contacte físic".

651x366 Imatge d'una trobada en entorn virtual / A Futura Space Imatge d'una trobada en entorn virtual / A Futura Space

Des de Futura creuen que molta gent migrarà a les plataformes amb avatars. I després? "L'holopresència. D'aquí a uns 5 anys serà habitual per als early adopters i s'acabarà normalitzant". Es tracta de fer un modelat hiperrealista d'una persona, amb sensors que la capturen en 3D, "i a través d'un dispositiu de RA o mixt farem una trucada com si fos Skype o Zoom però amb l'holograma". Jordi Sellas, director del Centre d'Arts Digitals IDEAL, també creu que les tecnologies immersives estan cridades a ser massives, i a mesura que millorin alguns aspectes –qualitat d'imatge, rendiment, ergonomia i preu–, la realitat virtual, augmentada i mixta estaran molt més presents: "Ens acostumarem que la presencialitat física vagi cedint terreny a la presencialitat virtual, de manera que la distinció entre on som físicament i virtualment sigui pràcticament imperceptible. Tindrem el nostre jo virtual, que cada vegada serà més fotorealista, més semblant a nosaltres mateixos".

Això és el que ja passa a les trobades creades per Spatial. L' start-up, amb seu a Nova York, ofereix experiències immersives a través de la RA. Creen espais de treball virtual tridimensionals, als quals et connectes a través d'ulleres de RA. Pots comunicar-te amb l'holograma d'un company de feina que, tot i estar a milers de quilòmetres, veus assegut al teu costat, les idees dels participants a la reunió es visualitzen al seu voltant, passen a ser tàctils i es poden manipular.

Per a Sellas encara és una incògnita el camí cap a aquesta no presencialitat, si estarà més vinculada a la RV o a la RA. "Anirà en funció de l'ús que en faci la gent. Passarà com amb la telefonia mòbil intel·ligent, que s'ha anat transformant en funció de les propostes de les empreses tecnològiques i sobretot de l'ús que n'acabem fent les persones", assegura.