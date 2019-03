Carme Ruscalleda: "Catalunya ha anunciat per fi que la cuina és cultura"

La xef Carme Ruscalleda ha presidit aquest dilluns la inauguració de l'exposició 'Carme Ruscalleda. L'essència del gust' al Palau Robert de Barcelona, segons informa l'agència Efe. Després de rebre el Premi Nacional de Cultura, ara la xef és homenatjada en una mostra que despulla el seu procés creatiu i la seva evolució culinària a través d'una col·lecció de vídeos, receptes, cartes de menú, fotografies i objectes recuperats de la memòria dels seus familiars i restaurants.

L'exposició, que es podrà visitar fins al 29 de setembre, dona a conèixer les dades més importants de la trajectòria de la xef. De manera cronològica, l'espectador s'endinsarà en els projectes de Ruscalleda. D'aquesta manera, després que la cuinera tanqués la tardor passada el seu primer restaurant, el Sant Pau de Sant Pol de Mar, encara podem gaudir de la xef amb més estrelles Michelin del món, set comptant-hi tots els seus projectes. El Palau Robert tanca així un cicle dedicat als grans cuiners catalans obert el 2012 amb una mostra sobre Ferran Adrià i ampliat el 2017 amb els germans Roca.

En paraules de Ruscalleda, la mostra aconsegueix que l'espectador "respiri un futur que vivim ara mateix i s'emmarca en un moment polític difícil i agredolç, però que al mateix temps compta amb una postal gastronòmica increïble que projecta Catalunya a tot el món". Tanmateix, la xef ha afirmat que "Catalunya ha mogut fitxa en pro de l'herència comunal i el patrimoni cultural català i ha anunciat, per fi, que la cuina és cultura". De fet, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha assegurat durant la inauguració que Carme Ruscalleda "fa 30 anys que està fent política". En referència al seu restaurant a Tòquio, Jordà ha agraït el seu treball "d'internacionalització del camp, els productes i treballadors catalans, que ajuda a muscular i potenciar Catalunya com a país".

La cuina com a motor econòmic

Ruscalleda s'ha dirigit durant la inauguració als professionals de la gastronomia, perquè "Catalunya no havia tingut mai una oferta culinària tan variada i potent, ni un nombre tan alt de professionals formats acadèmicament". Concretament, ha demanat als treballadors del sector que no deixin d'encarar la feina "cap a la qualitat i l'equilibri amb l'explotació econòmica", perquè "la cuina catalana només aconseguirà un futur brillant si es treballa sense defallir". Amb tot, ha reivindicat la cuina com a "motor econòmic, producte, coneixement, projecció, comunicació, font de salut i expressió artística".

D'altra banda, la consellera d'Agricultura ha elogiat la capacitat de l'homenatjada de "transformar i revolucionar el llibre de cuina tradicional catalana sense perdre el seu gust i sentit original", i ha afirmat que el futur del món rural passa per una alimentació "sana, segura i de qualitat, que doni valor als productes i els seus productors, com el que promou Ruscalleda amb la seva cuina".