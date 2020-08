﻿Catalunya, un plató per descobrir

Sovint pensem en Nova York, San Francisco, París, Londres o Roma com els grans escenaris de les pel·lícules, però també indrets de casa nostra, i no només Barcelona, han aparegut a la pantalla gran. Al llarg de la història del cinema, Catalunya ha sigut protagonista de produccions importants, tant a escala nacional com internacional, i directors com Pedro Almodóvar, Woody Allen o Tom Tykwer l’han escollit per a alguns dels seus treballs. “Catalunya ha sigut un plató molt estimat des dels inicis del cinema”, exposa Eugeni Osácar, director de recerca del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB i autor dels llibres Catalunya de pel·lícula (2014) i Barcelona, una ciudad de película (2018). “És un territori molt heterogeni, en menys de dues hores pots trobar patrimoni històric, platja i muntanya. I la comunicació és molt bona. Tot això fa que Catalunya sigui molt atractiva”. Segons aquest expert, el clima és un altre punt a favor. “Per poder rodar en exteriors fa falta molta llum natural, i aquí el sol està garantit tres-cents dies a l’any”.

El turisme cinematogràfic és una de les modalitats turístiques que creix més actualment, segons Osácar. “La cultura audiovisual està en auge, sobretot amb fenòmens com ara Joc de trons, que arriben a moltíssima gent. I a això s’hi afegeix que viatjar és cada cop més accessible -exposa-. Vagis on vagis, hi ha gent que ha fet mapes amb les localitzacions on s’han rodat pel·lícules o proposa rutes en blogs personals... Crec que és un tipus de turisme que permet descobrir llocs menys coneguts i fer-se una imatge del territori diferent”. Aquest estiu, que molta gent aprofita per fer turisme a prop de casa, és un bon moment per descobrir algunes de les localitzacions cinematogràfiques catalanes. A més del plaer de caminar pels mateixos carrers que els nostres actors o personatges preferits, també és una manera de descobrir o redescobrir pel·lícules o de mirar Catalunya amb uns altres ulls. Si us hi animeu, podeu començar amb alguna de les rutes que us proposem a continuació.

Barcelona

Una de les pel·lícules que han fet més per a la projecció de la capital catalana en el cinema és Todo sobre mi madre (1999). És la primera pel·lícula espanyola que va guanyar tant un Globus d’Or com un Oscar, i també va ser el primer cop que Pedro Almodóvar va rodar a Barcelona. En el film es poden identificar diversos espais del Barri Gòtic, el Teatre Tívoli, el Palau de la Música, el monument a Colom, la Casa Ramos o el cementiri de Montjuïc. El perfum: història d’un assassí (2005), dirigida per Tom Tykwer i basada en la novel·la homònima de Patrick Süskind, es va rodar gairebé tota a Catalunya, amb especial protagonisme de Barcelona, tot i representar París i la Provença. Hi trobem diverses localitzacions del Barri Gòtic, com ara la plaça de la Mercè, on es van rodar dues de les escenes més importants, que són el naixement i la mort de Jean-Baptiste, o la plaça Reial, on el protagonista descobreix una botiga de perfums que en realitat és l’Herboristeria del Rei, una de les botigues més antigues de la ciutat. La història també ens porta al Laberint d’Horta i al Poble Espanyol, i a altres llocs de Catalunya com Girona, Figueres, Tortosa i Tamarit.

Dins la llarga llista de pel·lícules rodades a Barcelona també destaca Vicky Cristina Barcelona (2008), en què a través d’una història d’amor Woody Allen mostra les millors imatges de la ciutat. Els protagonistes del film, interpretats per Scarlett Johansson, Javier Bardem, Rebecca Hall i Penélope Cruz, fan turisme per la ciutat i visiten la terrassa de la Pedrera, la Fundació Joan Miró, la Sagrada Família, el parc d’atraccions del Tibidabo, la plaça Sant Felip Neri i el Parc Güell, entre altres llocs.

Finalment, també el reconegut director italià Michelangelo Antonioni va rodar a Barcelona algunes parts del seu film Professione: reporter (1975), protagonitzat per Jack Nicholson i Maria Schneider. Concretament hi apareixen espais com la Rambla, el telefèric del port i el Palau Güell.

Girona

En la sisena temporada de Joc de trons (2016), Jaime Lannister puja a cavall les escales del Gran Septe de Baelor per trobar-se amb la Cersei, davant l’expectació de tota la gent del poble. En realitat és la catedral de Girona, escenari on Lannister també manté una discussió amb el Pardal Suprem i es troba amb Margaery Tyrell. Girona recull molts més escenaris d’aquesta sèrie, una de les més exitoses dels últms anys, com ara el carrer del Bisbe Josep Cartanyà, on Arya Stark demana almoina en els primers episodis de la temporada, la plaça dels Jurats, el passeig Arqueològic, els banys àrabs i el pont d’en Pericot, sobre el riu Galligants, entre altres llocs.

Tornant al cinema, una de les pel·lícules més recents i amb més èxit que s’han rodat a la ciutat és Tengo ganas de ti (2012), una adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Federico Moccia, dirigida per Fernando González Molina i protagonitzada pels actors Mario Casas, María Valverde i Clara Lago. Al film es poden reconèixer fàcilment el pont d’en Gómez o de la Princesa i l’interior del restaurant Dolce Vita de la plaça de la Independència. També es pot fer una ruta per la ciutat seguint els passos dels protagonistes de Soldados de Salamina (2003), una adaptació cinematogràfica de la novel·la de Javier Cercas dirigida per David Trueba i protagonitzada per cares tan conegudes com Ariadna Gil o Ramon Fontserè. La pel·lícula, guanyadora del Goya a la millor fotografia, va rodar algunes de les seves escenes en localitzacions com el bar El Bistrot, el bar Núria, el Pont de Pedra, la Llibreria 22 i la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Costa Brava i Empordà

Una de les pel·lícules més llegendàries rodades a la Costa Brava, concretament a Tossa de Mar, és Pandora i l’holandès errant (1951), dirigida per Albert Lewin i protagonitzada per Ava Gardner. La projecció del film a tot el món va catapultar la població a l’àmbit internacional. Molts racons del poble encara avui evoquen el pas de Gardner, com ara una escultura de bronze en un mirador de la zona emmurallada o les fotografies a les parets de l’Hotel Tonet, situat al costat de l’església. Al carrer Guàrdia, la pastisseria Tomàs fa uns dolços que, segons diuen, encantaven a l’estrella americana, i una fotografia seva presideix l’aparador.

Begur és un altre poble que pot presumir d’haver sortit a la pantalla gran, en el film De sobte, l’últim estiu (1959), una adaptació de l’obra de teatre de Tennessee Williams, dirigida per Joseph L. Mankiewicz i protagonitzada per Elizabeth Taylor i Katharine Hepburn. El centre del poble de Begur, com l’emblemàtic castell de Begur o el carrer Sant Ramon, són alguns dels escenaris per on transcorre el film, que també es va rodar a Sant Feliu de Guíxols, S’Agaró, Sant Antoni de Calonge i la platja de Pals. També a Sant Feliu de Guíxols i S’Agaró es van rodar escenes de Mister Arkadin (1955), dirigida per Orson Welles, que es va convertir en un assidu visitant de la zona.

L’interior de l’Empordà també ha servit de plató per a moltes pel·lícules, com la recent Ocho apellidos catalanes, la més taquillera del 2015 a l’estat espanyol, dirigida per Emilio Martínez-Lázaro i protagonitzada per Clara Lago i Dani Rovira. El poble de Monells, al Baix Empordà, és un dels escenaris principals: els castells o la festa de la calçotada tenen lloc en els carrers d’aquest poble, i és on s’ha de casar la parella formada per Lago i Berto Romero. També es van rodar algunes escenes a Llagostera, a can Llambí, una masia del segle XII situada a pocs quilòmetres de la població, a Vulpellac i a Palafrugell.

Maresme

Diverses poblacions d’aquesta comarca costanera també han servit d’escenari cinematogràfic. Almodóvar va escollir el Maresme per rodar-hi algunes escenes de La mala educación (2004). Entre els escenaris destacats hi figuren la Torre del Governador a Alella -un impactant complex neoclàssic del segle XIX que va albergar les Escoles Pies fins al 2001- o una antiga pastisseria ubicada en un establiment modernista del centre històric de Pineda de Mar. A Calella, tant al nucli urbà com a la zona litoral, s’hi va rodar el film 100 metros, dirigit per Marcel Barrena. Concretament hi apareixen les escenes relacionades amb el triatló que completa Ramón Arroyo. Destaca també la recent producció Elisa y Marcela (2019), dirigida per Isabel Coixet amb les actrius Natalia de Molina i Greta Fernández, que explica la història del primer matrimoni homosexual de l’estat espanyol, format per Elisa Sánchez Loriga i Marcela Gracia Ibeas l’any 1901. La pel·lícula té algunes seqüències rodades a Vilassar de Dalt, entre altres llocs de Catalunya, com Cerdanyola, el delta de l’Ebre, Figueres i Martorell.

Tarragona i Delta de l'Ebre

Una de les primeres pel·lícules que va utilitzar escenaris urbans de Tarragona va ser La gran família (1962). Aquesta comèdia, dirigida per Fernando Palacios, comptava amb alguns dels millors actors del moment, com ara Pepe Isbert, Alberto Closas, José Luis López Vázquez o Amparo Soler Leal. Al film, que va tenir un gran èxit de taquilla, hi apareixen espais com el Balcó del Mediterrani.

Més recentment, Tarragona també ha sigut l’escenari de pel·lícules com Yo soy la Juani (2006), dirigida per Bigas Luna i protagonitzada per Veronica Echegui i Dani Martín, que també es va rodar a Reus i Torredembarra; Los ojos de Julia (2010), de Guillem Morales, amb Belén Rueda i Lluís Homar com a intèrprets; i Fill de Caín (2013), un thriller psicològic dirigit per Jesús Monllaó i protagonitzat per Julio Manrique, José Coronado, David Solans i Maria Molins.

Una mica més al sud, al delta de l’Ebre, les dunes i la sorra blanca de la punta del Fangar són part del paisatge del desert de la pel·lícula d’aventures Sàhara (2005), protagonitzada per Penélope Cruz i Matthew McConaughey. Concretament, el far del Fangar és el lloc on l’actriu espanyola és rescatada d’un atac per l’actor nord-americà. La zona és una llarga platja i una immensa extensió de sorra amb dunes que recorda un desert africà. I, com a curiositat, l’indret, també va ser l’escenari del videoclip Vertigo, del grup de música irlandès U2.

Vic i el Montseny

Un bon lloc per iniciar aquesta ruta és Vic, que durant unes setmanes es va transformar amb la presència dels figurants i les protagonistes de Libertarias (1996), un film dirigit per Vicente Aranda, amb les actrius Ariadna Gil, Victoria Abril i Ana Belén. La pel·lícula, dedicada a un grup de milicianes que lluiten a la Guerra Civil, comença a Vic, quan la novícia interpretada per Gil s’amaga després de l’assalt al seu convent i acaba incorporant-se a les files de les milicianes, però també té escenes a Barcelona, rodades a la plaça Reial.

Una altra parada cinematogràfica, al bell mig del Montseny, és Viladrau, escenari de La educación de las hadas (2006), de José Luis Cuerda i amb Ricardo Darín i Bebe. Moltes de les escenes tenen lloc a la masia el Pujol de Muntanya, fora del nucli urbà i vora un espai ple de castanyers. En aquest municipi també hi trobem el mas La Sala, la casa on al segle XVII va néixer Joan Sala -més conegut com a Serrallonga-, que actualment es pot visitar. La història del bandoler, que va ser capturat i executat l’any 1634, s’explicava a la sèrie Serrallonga, dirigida per Esteve Rovira i protagonitzada per Isaac Férriz. La bona acollida de la sèrie, venuda a més de seixanta països, va catapultar el personatge i els escenaris de la història a l’àmbit internacional.