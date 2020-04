No tots els ocells marins que veus són gavines

Una nova guia de natura dedicada als cetacis, les tortugues i els ocells marins de Catalunya estarà disponible amb el diari ARA a partir d'aquest dissabte fins al 12 d’abril per 5 euros. La nova guia de natura forma part d’una sèrie dedicada a la fauna i la flora del nostre país. En aquest cas té l’al·licient de parlar d’uns animals enormement atractius, que viuen a les aigües mediterrànies, no gaire lluny de casa nostra i dels quals podem gaudir mirant-los. “És una guia original respecte a la sèrie que hem fet perquè inclou tres grups molt diferents: els ocells marins, els mamífers marins i les tortugues marines”, diu Toni Llobet, autor de les il·lustracions i naturalista que ha fet la guia juntament amb Pep Arcos, biòleg especialitzat en ocells marins.

Llobet diu que és una guia molt pràctica per portar amunt i avall quan la situació de confinament acabi i puguem tornar a sortir amb normalitat. “És una companyia ideal per als romàntics que encara vagin a les illes amb ferri i mirin a l’horitzó mentre dura la travessa”, diu. I és que molts dels animals que hi apareixen són fàcilment visibles des de la costa catalana, i aquest és un dels atractius de la guia. Els ocells, especialment, “són de bon veure”, com diu Llobet, que destaca des del gavià argentat que viu a les ciutats fins a corbs marins, baldrigues, xatracs o ànecs marins, pels quals només cal “un mínim d’ull durant una passejada fora de temporada i vora mar”. A més, tenen l’atractiu de “tenir plomatges diferents segons l’edat i l’època de l’any, cosa que converteix la identificació en un joc visual”. I afegeix: “Esperem que amb aquesta guia el gran públic pugui començar a distingir els ocells marins i no quedin tots dins el mateix sac de gavines”.

La guia fa una descripció de tots aquests animals amb il·lustracions a escala, amb detalls i textos concisos per identificar-los, juntament amb informació sobre hàbitat i fenologia, sintetitzada en icones. I com a novetat hi han inclòs molts consells i normes actualitzades sobre com observar aquests grups d’animals, sobretot els més sensibles –com cetacis i tortugues– per saber com hem d’actuar en el cas que ens en trobem algun. I és que són uns grups d’animals que pateixen molt l’efecte de l’activitat humana, ja sigui per contaminació –de químics o de plàstics– per l’acidificació dels mars o la persecució que han patit durant anys i que ha fet que ara molts estiguin protegits.

A la guia hi ha també il·lustracions de petites escenes dels animals en el seu hàbitat i molts detalls d’identificació. A més, Llobet explica que a l’hora de fer les il·lustracions ha comptat amb l’assessorament d’Arcos, “que fa anys que estudia les interaccions entre els ocells marins i la pesca i té centenars –si no milers– d’hores d’observació al mar, i ha aportat el seu criteri per acabar de millorar els dibuixos perquè siguin el més útils per a la identificació”. I pel que fa als mamífers marins, també han rebut l’ajuda i assessorament de Manel Gazo, professor de biologia i un dels màxims experts en mamífers marins del país. Així la guia arriba amb la informació més detallada i rigorosa per a tots els amants dels animals.