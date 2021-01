Ivanka Trump també comença la mudança

L’assessor personal de Donald Trump, Jared Kushner, i la filla de l’encara president dels Estats Units, Ivanka Trump, han estat vivint des del 2017 en una mansió de més de 7.000 metres quadrats a Washington. L’habitatge té un lloguer mensual de 15.000 dòlars, segons el Wall Street Journal, i ara la parella podria abandonar-lo. Diversos mitjans de comunicació nord-americans expliquen com Ivanka Trump ha contractat una empresa de mudances perquè traslladi la seva col·lecció d’obres d’art a una nova residència. La mudança hauria començat dijous, quan els periodistes van poder fotografiar un camió de l’empresa -especialitzada en traslladar obres d’art- i diversos treballadors carregant-hi objectes empaquetats. La col·lecció privada de la filla de Trump consta d’obres de creadors de gran renom en l’art contemporani, com Louis Eisner, Nate Lowman, Alex Da Corte, Dan Cole, Alex Israel i Christopher Wool, entre d’altres.

Durant el mandat del seu pare a la presidència dels Estats Units, Ivanka Trump exercia d’assessora a la presidència, però amb els resultats electorals nord-americans s’ha quedat sense feina, motiu que explicaria el trasllat. Tot i que ni Ivanka Trump ni Jared Kushner han dit públicament on viuran a partir d’ara, al desembre la parella va comprar un terreny per 30 milions de dòlars a Julio Iglesias que podria ser el seu pròxim destí. L’espai, situat a Indian Creek, és una luxosa illa privada a tocar de Miami amb un camp de golf central i diverses propietats al voltant, totes amb accés directe per via marítima a la badia.