La NASA cancel·la el primer passeig espacial només per a dones per falta de talles

La història de la conquesta de l'espai ha estat protagonitzada majoritàriament per homes, però aquesta tendència fa un temps que ha començat a canviar. Un exemple són els passejos espacials, és a dir, les sortides que fan els astronautes fora de la nau per dur a terme alguna missió, que fins ara només feien homes, o equips mixtes d'homes i dones.

Per primera vegada a la història, la NASA va anunciar fa poc que un equip exclusivament femení faria el primer passeig espacial. La data prevista era el 29 de març i les astronautes nord-americanes Christina Koch i Anne McClain havien de sortir fora de l'Estació Espacial Internacional (EEI) per instal·lar-hi unes bateries noves, segons informa l'agència Efe. El cas és que en una passejada que va fer la setmana passada, McClain es va adonar que "la samarreta del vestit espacial de talla mitjana li anava millor" que la que portava, segons ha explicat la NASA. El problema és que a l'EEI només hi ha una samarreta d'aquesta talla, així que el dia 29 McClain no podrà sortir i la tasca la realitzarà Koch amb un company home.

Està previst que McClain sí que faci la tercera passejada espacial, prevista per al 8 d'abril, en aquesta ocasió també amb un company home.