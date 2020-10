Phil Collins vol desnonar la seva exdona

Els divorcis solen ser tràngols amargants i Phil Collins ho sap prou bé: quan es va separar l’any 2006 d’Orianne Collins li va haver de pagar 46,68 milions de dòlars. Però el bateria de Genesis i autor de hits com You can’t hurry love i aquesta dissenyadora de joies hi van tornar deu anys després. I, de nou, la cosa no ha funcionat i Collins ha activat els mecanismes per tornar-se’n a separar.

En aquest cas el motiu de disputa principal és la mansió que el cantant d’Another day in Paradise té a Florida. Segons revelava el portal TMZ, Collins ha iniciat gestions per fer-la fora de casa, tot i que ella s’hi oposa. Segons el mitjà, Orianne Collins va dir al músic que anava a Las Vegas per a un viatge de negocis. Però, fidel a la tradició de la ciutat, s’hi va casar amb un altre home. Això era a l’agost i l’autor d’I missed again va marcar divendres passat com a data màxima perquè abandonés la casa. Ella no només s’hi hauria negat, sinó que va amenaçar també amb impugnar l’acord relatiu al seu divorci original. En declaracions al diari anglès The Sun, l’advocat d’ella, Frank Maister, va declarar: “Ens ocuparem del senyor Collins als jutjats, no pas a les columnes de xafarderies”. Cap dels dos implicats ha donat la seva versió oficial sobre el conflicte.

Quan van tornar a reprendre la relació tots dos van declarar que se sentien com si formessin part d’una sola persona i que, tot i que no hi havia plans de boda, no descartaven tornar a passar per l’altar, cosa que no va passar. Una operació de columna d’ella va ser el motiu que va acabar acostant-los, després de la separació. La parella té dos fills en comú: Nicholas, de 19 anys, i Matthew, de 15.