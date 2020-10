Sabons sòlids per un planeta lliure de plàstics

Els productes d’higiene convencionals tenen forma líquida: xampús, suavitzants, sabons del cos i de les mans, pasta de dents o desodorants són alguns dels articles quotidians que omplen els prestatges dels lavabos. Tots amb envasos de plàstic que poden trigar fins a 500 anys a descompondre's. Una realitat gens optimista si ens fixem en el fet que, segons Greenpeace, només el 9% de tot el plàstic produït i consumit fins a l’actualitat a nivell mundial es recicla, el 12% s’incinera, i la gran majoria, el 79%, acaba en abocadors o al medi ambient.

Davant d’aquesta situació, moltes empreses i negocis han decidit apostar per les alternatives sòlides als productes d’higiene tradicional tant per millorar el medi ambient com la qualitat de vida de qui les compra. “Una bona part de la societat s’està conscienciant que aquests productes són bons per a la natura i per a nosaltres també”, asseguren des d’El Gibrell, botiga de sabons a granel al barri de Sants de Barcelona. En poc més de dos anys, David Rodríguez i Anna Mitjavila han aconseguit fer del seu comerç un referent al barri i la ciutat. “Volíem ajudar a reduir al màxim l’ús d’envasos i fomentar la utilització de sabons amb certificació ecològica i de proximitat”, explica Rodríguez. “Al principi costa molt fer el canvi de xip i cal fer molta pedagogia, passar hores aprenent com són els productes i explicar-los a la clientela. No és un canvi d’un dia per l’altre”, reconeix Rodríguez.

651x366 Sabons sòlids de la botiga El Gibrell, de Sants Sabons sòlids de la botiga El Gibrell, de Sants

Un repte que també es plantegen persones que, amb ganes de fer canvis en els hàbits de consum, s’animen a provar noves marques i formats. “Crec que cal posar la mirada en la reducció de plàstic i també en el model de consum. Cal comprar en comerços locals o projectes de barri, perquè no serveix de res consumir aquests productes si són de grans multinacionals: ajudes el planeta per una banda però te’l carregues per l’altra”, assegura Marta Gómez, que fa servir habitualment xampú sòlid.

Increment de l'interès

Als grans supermercats, en botigues ecològiques, en comerços de barri i per internet. Les opcions per comprar pasta de dents i desodorants en pols o barra, xampús en pastilla o gel de dutxa al tall no paren de créixer. “Cada vegada la gent pregunta més, i que tinguin l’opció de comprar aquests articles a prop de casa facilita molt les coses”, reconeixen des d’El Gibrell. Situats al Mercat de Sants, aquest matrimoni des del confinament que venen també a través d’internet i asseguren que reben comandes de tot l’Estat. En el cas d’aquesta botiga en concret, el que té més sortida o crida més l’atenció són els sabons que es tallen a mà i a pes. Amb més de 15 referències diferents, la gent entra animada pels colors i les olors d’aquests articles. “Els recorda el sabó de pastilla de tota la vida”, comenta Rodríguez. I no només són els colors i olors, la màquina amb què es tallen aquests sabons és una de les joies de la botiga. Es tracta d’un tallador de pa fet a Dinamarca –per llescar el pa dur– reconvertit en un giny que acapara mirades i preguntes.

Reduir envasos i objectes d'un sol ús

Nascut en la línia de preocupar-se per què consumim i com ho fem, el moviment Zero Waste –o residu zero– posa el focus en reduir els envasos i objectes d’un sol ús en accions quotidianes. I aquesta filosofia proposar fer-ho seguint les 5 r: rebutjar, reduir, reutilitzar, reaprofitar i reciclar. És per això que el fet d’utilitzar productes sòlids sovint s’associa a aquesta forma de consumir, perquè implica sobretot reduir i, idealment, minimitzar gairebé del tot els envasos a reciclar. Tot i que no totes les marques ho apliquen i encara n’hi ha que fan servir embalatge innecessari per una qüestió estètica i de màrqueting, moltes empreses opten per paper reciclat o materials biodegradables per reduir encara més el residu. “Els sabons a granel que compra la gent aquí a la botiga els emboliquem en paper, bosses de cartró o capsetes reutilitzables”, comenta Rodríguez.

I és que pot ser que aquest moviment hagi estat fins ara més lligat al fet de fer servir palletes reutilitzables, a comprar cereals a granel, a rebutjar bosses de plàstic al supermercat o a dur la ouera des de casa. Però en els últims anys s’hi estan sumant petits gestos com comprar talls de sabó en quantitats personalitzables o apostar per alternatives als tubs i ampolles de plàstic. Una forma de consumir que no deixa de guanyar adeptes.

Avantatges

Els productes d’higiene sòlids ocupen poc espai i són fàcils de guardar a casa i transportar si es viatja. A més, si segueixen la filosofia de residu zero no estaran envasats i, si ho estan, seria amb materials fàcilment reciclables com paper o cartró. També cal destacar la seva durabilitat. En comparació amb els productes líquids, les alternatives sòlides acostumen a tenir una vida més llarga, ja que són concentrades i amb poques quantitats n'hi ha prou per aconseguir els resultats desitjats. A banda, el fet que estiguin fets amb productes naturals i, en molts casos, ecològics fa que siguin un reclam per a aquelles persones amb problemes dermatològics, que opten per fugir dels ingredients artificials o que volen unir-se als moviments sostenibles.

“Compro el sabó de la cara en una cooperativa del barri i ara estem buscant la manera de reduir-ne els costos”, explica Marta Gómez. Si compren una quantitat més gran a granel entre diverses persones podrien tallar el tros que cadascuna necessiti i reduir despeses de transport, embalatge i finalment abaratir-ne el preu, cosa impossible si es tractés de sabons envasats o de grans marques. “M’agrada la idea de buscar solucions col·lectives per a qüestions d’aquest tipus”, diu Gómez.

Experimentar és la clau

“Tinc pell atòpica i vaig provant coses noves. Ara enceto un sabó de calèndula que fa molt bona olor i se suposa que té propietats antiinflamatòries”, afirma emocionada Montse Giralt. A banda d’aquesta nova adquisició, ara mateix té xampú i condicionadors sòlids i sabons de cara i cos. També està provant un parell de desodorants, un en pastilla i l’altre en pols. “Fa poquet que els he comprat i estic provant quin m’agrada més, de moment vaig alternant”, comenta Giralt.

I en aquesta línia d’experimentació també hi ha les marques que aposten per productes menys convencionals, com pot ser el cas del sabó de cànnabis. “És una mica estrany si hi penses, però és tot natural: la base és oli d’oliva i porta essència de cànnabis”, explica Rodríguez. Amb el dibuix de la planta gravada, és un dels sabons més particulars d’El Gribell i està pensat per a les persones que se’ls clivellen les mans pel fred.

Complement:

5 consells per iniciar-se amb sabons i altres productes sòlids