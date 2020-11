TikTok, l'èxit de les receptes en 60 segons

Ser foodie ara ja no vol dir el mateix que fa cinc anys. Si bé el plaer per la gastronomia segueix sent el seu objectiu principal, els més joves s'han adaptat als nous temps i passegen la seva passió més enllà d'Instagram, que fins ara era la xarxa reina de la gastronomia. Ara, en canvi, l'omnipresent TikTok s'ha endut part dels influencers gastronòmics i allà han adoptat un llenguatge de nova generació per transmetre la passió pel bon menjar. D'aquesta manera, aquí ja no n'hi ha prou amb una foto bonica –i retocada– d'una suculenta paella o d'un té matcha, sinó que el llenguatge de TikTok és més ràpid i descarat i ve de la mà d'uns joves que van créixer amb l'aplicació de vídeos musicals Musical.ly fins que es va convertir en TikTok després de ser comprada per la xinesa ByteDance.

Un estil entremaliat

Amb només dos anys de vida, aquesta xarxa social va més enllà i s'imposa amb les seves pròpies normes, essencialment els clips de vídeo acompanyats de música i filtres cridaners i efectes especials, a banda de la creació de composicions, mems i bromes, tot embolcallat amb un to disruptiu i agosarat i entremaliat. El gran comú denominador entre els foodies de nova generació són les receptes en només seixanta segons, en què els protagonistes creen receptes ràpides que aconsegueixen introduir als secrets de la cuina milers d'espectadors. De fet, l'etiqueta de recipe suma 94,2 milions de visualitzacions. Tanmateix, l'objectiu de gran part dels usuaris de la xarxa no és el preciosisme ni l'exhibicionisme de receptes saludables, sinó més aviat el desafiament a l'espectador, amb imatges com, per exemple, una noia mossegant directament una enorme costella crua de vedella com si fos un entrepà, o una gegantina ració de natxos on el plat és la taula d'un menjador. Aquests vídeos virals compten els seus seguidors per milions, i són el nou idioma que parla tota una generació de gastrònoms disposats a jugar fort. Us expliquem qui són els seus gurus.



@Newt

De nom Newton Nguyen, té 6,5 milions de seguidors en aquesta xarxa, i ensenya des d'una perspectiva plena d'humor a cuinar productes tan delicats com la carn de wagyu i fins i tot s'atreveix amb creacions com el churro cheescake, però també proposa receptes tradicionals com el tiramisú o l'estofat de vedella. Aquest jove tiktoker ha inspirat fins i tot articles a la premsa nord-americana sobre el seu paper en el lideratge de tota una generació de cuiners emergents. L' influencer ha explicat públicament que ho va aprendre tot en tutorials de YouTube, i que es va fer molt conegut amb una recepta d'entrepà de pollastre picant. Els seus vídeos són fàcils de seguir, i inclouen receptes especialment interessants per a un imaginari juvenil.

@thatdudecancook

Amb 3,6 milions de seguidors, l'esbojarrat xef professional Sonny Hurrell treu tot el partit als efectes especials de TikTok. En to de comèdia, els seus muntatges inclouen diferents preses, l'exageració en els gestos i la cuina ràpida com a senyals d'identitat. Tanmateix, les seves receptes són tan dolces com salades, i inclouen plats exòtics com el ramen o rebosteria, com els brioixos, tot i que també hi suggereix preparacions tan senzilles com aletes de pollastre, truita francesa o pit de pollastre. La seva filosofia al TikTok és "la cuina feta fàcil", que posa en pràctica arribant a milers de joves.



@Theres.food.at.home

Amb més de tres milions i mig de seguidors, aquesta jove cuinera proposa vídeos molt pràctics amb receptes de tota mena, des de senzills pastissos de poma fins a guisats de curri asiàtics. La seva protagonista, August, proposa uns clips molt didàctics intercalats amb vídeos que conserven l'esperit Musical.ly. "Em considero una cuinera autodidacta", assegura la protagonista, que explica que ja de petita ajudava la seva àvia a la cuina i "amb el pas del temps" s'ha convertit en una "cuinera experta". A més, celebra que el fet d'haver crescut a Nova York l'ha exposat a molts aliments culturalment diferents que l'han ajudat a "cultivar" el seu amor per la gastronomia, del tot variada.



@cookingwithshereen

Amb 2,8 milions de seguidors, la cuinera Shereen Pavlides executa les seves accions gairebé sempre mirant a la càmera, encara que tingui un ganivet enorme a les mans i estigui tallant un bistec. Els ingredients els llança a la cassola com si fossin pilotes de bàsquet i els ous els esclata directament amb les mans sense ni tan sols mirar-los. Aquesta actitud de caràcter més militar que gastronòmic li ha valgut una gran admiració per part de la comunitat tiktoker amb milers de visionats a cada recepta i un reconeixement per part dels mitjans de comunicació a través de nombroses col·laboracions per a revistes. El seu lema és Perquè tu pots!.



@jeremyscheck

Amb 1,7 milions de seguidors i 22 anys, Jeremy Scheck té com a lema Humor sec, no menjar sec, i des del seu compte proposa solucions ràpides per fer-se el menjar entre setmana. El cuiner i estudiant d'italià i espanyol a la Universitat de Cornell d'Ithaca (Nova York) acompanya les imatges animades amb música i la seva veu en off, i explica que compta amb anys d'experiència com a "cuiner casolà" a més de treballar en una fleca local i ensenyar classes de cuina a l'empresa d'estris de cuina Williams Sonoma. En el seu cas, va obrir el compte de TikTok al mes de març quan estava confinat a casa, i la seva audiència va créixer fins al milió i mig en sis mesos. Aquell salt i les receptes de tacos, amanida de pollastre, taules d'embotits i formatges, plats de pasta i brou li han valgut aparicions a People Magazine, Fox News, BBC Radio, BuzzFeed, Tasty i USA Today.



@Chelsweets

Amb un milió i mig de seguidors a tot el món, la jove pastissera Chelsey proposa estètiques elaboracions dolces, com pastissos, macarons, cupcackes, galetes, rotllos de canyella típics dels Estats Units, brownies i tota mena de dolços. Segons explica, a diferència de molts professionals, ella no va créixer a la cuina amb la seva mare o la seva àvia: "No tinc un tresor de receptes familiars i no tenia absolutament cap experiència abans de trobar la meva passió als 22 anys", diu. Tot va començar quan es va animar a fer un pastís d'aniversari per a ella mateixa. Aquesta passió ha anat avançant a través de la "prova-error", diu, i ha donat lloc a un compte de TikTok molt pedagògic i ple de sucre. "M'encanta simplificar les receptes per fer-les més accessibles", destaca.



@Eitan

Amb 1,3 milions de seguidors, l'enèrgic Eitan Bernath proposa receptes fetes de manera esbojarrada, tant pel que fa al to de veu com en la manera de tractar els ingredients, de vegades llançant-los pels aires o tallant amb ganivet sense mirar on té els dits. De fet, Eitan s'ha fet viral en diverses ocasions per llançar el menjar a l'aire: "M'agrada divertir-me a la cuina", explica. Aquesta escenificada manera de cuinar qualsevol preparació davant la càmera li ha reportat milers de m'agrades i comentaris. La seva gran especialitat és la pasta: "Soc un xef de divuit anys creador de continguts, emprenedor, animador, feminista i entusiasta del menjar", descriu.



@Cookingbomb

Amb un milió de seguidors, la xinesa Vivian Aronson, utilitza nombrosos efectes especials als seus vídeos, també posant en joc els ganivets, així com lletres típiques dels dibuixos per il·lustrar les seves receptes. A banda, uneix la passió de la cuina amb la seva feina com a mare de quatre nens, també protagonistes dels seus vídeos i als quals prepara tota mena de delícies i carmanyoles per a l'escola. El seu to és més aviat còmic i és coneguda a la xarxa presentar-se sempre repetint " hello hello". Es descriu com a guru del menjar xinès, a banda de ser una incondicional del ioga.