Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Planta't al Botànic

28 d'abril. Barcelona

Al cor de la muntanya de Montjuïc hi trobem el Jardí Botànic de Barcelona, un espai de 14 hectàrees que ofereix una representació de la flora de les regions del món que tenen clima mediterrani. Per celebrar l'arribada de la primavera i el seu vintè aniversari, s'ha organitzat Planta't al Botànic, una gran festa gratuïta amb activitats per a tots els públics. D'aquesta manera, els barcelonins podran podrà gaudir de visites guiades, de l'exposició de bonsais, d'activitats d'art i natura, de jocs artesanals per als nens o d'un taller de sembra.

651x366 El Jardí Botànic de Barcelona celebra el seu vintè aniversari El Jardí Botànic de Barcelona celebra el seu vintè aniversari

Sismògraf

Fins al 29 d'abril. Olot

El festival de dansa Sismògraf es desenvolupa en un entorn volcànic, com és la ciutat d'Olot, i la seva programació ofereix una diversitat de danses, en què l'estil contemporani és l'eix vertebrador. Així, el públic podrà gaudir d'un munt d'espectacles i tallers, alhora que la festa propicia un espai perquè professionals i creadors d'arreu es trobin per expandir la dansa dins les programacions culturals de la ciutat.

651x366 Espectacle Mol·leculari, de Lipi Hernández, que es va poder veure a Olot l'edició passada / MARTÍ ALBESA / SISMÒGRAF Espectacle Mol·leculari, de Lipi Hernández, que es va poder veure a Olot l'edició passada / MARTÍ ALBESA / SISMÒGRAF

Terres Festival

Fins al 5 de maig. Tortosa

El Terres Festival uneix el món audiovisual amb la màgia dels viatges, especialment els destinats a descobrir entorns naturals i que promouen el desenvolupament sostenible. De fet, en les 108 produccions del festival s'hi mostren 24 països diferents, com Mèxic, l'Iran o Sud-àfrica. El Terres té l'estatus de membre del Comitè Internacional de Festivals de Films Turístics, distinció única a tot el territori espanyol. A més, el festival compta amb una doble competició destinada al premi al millor film turístic i al millor film documental, entre tots els documentals que s'hi podran veure.

651x366 L'audiovisual i els viatges s'ajunten en el Terres Festival de Tortosa L'audiovisual i els viatges s'ajunten en el Terres Festival de Tortosa

Fira Q Balaguer

27 i 28 d'abril. Balaguer

Aquest cap de setmana Balaguer es converteix en un gran aparador on es resumirà tot el contingut econòmic de les seves terres. La Fira Q comptarà amb 120 expositors de diferents sectors que presentaran les seves últimes novetats. Els visitants gaudiran d'una multitud d'esdeveniments, com desfilades de moda, tallers culinaris o xerrades sobre pintures ecològiques. Enguany, la fira també ofereix un espai per als més menuts dotat amb una ludoteca i on durant tot el dia es faran diferents activitats.

651x366 Balaguer mostra el seu potencial econòmic a la fira Balaguer mostra el seu potencial econòmic a la fira

La Fura dels Baus

27 d'abril. Martorell

Conta la llegenda que el pont romà de Martorell el va construir un diable per endur-se l'ànima d'un ésser viu. Reconstruït el 1963, la història del Pont del Diable esdevindrà un macroespectacle de la companyia de teatre La Fura dels Baus. A càrrec del director Carlus Padrissa, la versió furera es podrà veure aquest dissabte en dues funcions gratuïtes, a dos quarts de deu i a dos quarts d'onze en el marc de la Fira de Primavera.

651x366 Espectacle de l''Oedip' de La Fura dels Baus Espectacle de l''Oedip' de La Fura dels Baus

Festa del Pi de Pasqüetes

Fins al 28 d'abril. Castell d'Aro

La primera data documentada de la Festa del Pi de Pasqüetes és de l'Edat Mitjana, i consisteix a anar a buscar el millor pi del bosc i fer-ne una plantada pública en una plaça del municipi. La festa continua vigent a Castell d'Aro, on dissabte es reprodueix la tradició de buscar el pi i acaba amb un àpat a l'aire lliure. L'endemà, el primer diumenge després de la Pasqua Florida, es fa una audició de sardanes, a més d'un espectacle infantil i una botifarrada popular.

VII Jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani

Fins al 12 de maig. L'Ametlla de Mar

Les Jornades Gastronòmiques de l'Ametlla de Mar convoquen, per vuitè any consecutiu, els millors cuiners i els seus restaurants per oferir una gran varietat de menús i tapes dedicats a la tonyina vermella. Entre els plats podrem assaborir la croqueta de tonyina i foie-gras amb cruixent de pistatxo, l'arròs melós de tonyina, els canelons de carabassó i tonyina o el llom de tonyina marinada amb cítrics. A més, també es farà la Ruta de la Tapa, amb tapes i quintos a quatre euros, i s'organitzaran jocs, mostres culturals i un mercat de productes artesanals.

651x366 La tonyina roja és la protagonista d'aquesta jornada gastronòmica La tonyina roja és la protagonista d'aquesta jornada gastronòmica

La llegenda d'una espasa

27 d'abril. Sant Celoni

Segons la llegenda, els viatgers dels camins rals que transcorrien entre Barcelona i Girona eren engolits per un drac, fins que el cavaller Soler Vilardell va derrotar-lo. Per això els vilatans de Sant Celoni reten homenatge a la proesa a través d'un espectacle teatral i musical gratuït, que compta amb la participació de 200 actors i músics.

Setmana Medieval de Sant Jordi

Fins al 5 de maig. Montblanc

Sant Jordi podria haver matat el drac a Montblanc, segons el 'Costumari català' de Joan Amades. Així, el municipi de la Conca del Barberà viatja a l'època medieval i dedica una festa a la llegenda del drac i la rosa. Entre les activitats programades, destaquen el Mercat Medieval –un dels primers que es van celebrar al país–, mostres de dansa i màgia, a més d'obres de teatre i focs artificials.

651x366 La Setmana Medieval homenatja la llegenda de Sant Jordi La Setmana Medieval homenatja la llegenda de Sant Jordi

VI Fira Empordà Cuina i Salut

Fins al 28 d'abril. Torroella de Montgrí

Aquest cap de setmana Torroella de Montgrí passa a ser la capital de l'alimentació saludable amb més de 20 activitats per a tota la família. La fira vol promoure els productes de proximitat i els bons hàbits alimentaris basats en la cuina mediterrània. Entre la programació destaquen les degustacions culinàries, mercats de productes ecològics i d'artesania, espectacles infantils, múltiples conferències i tallers culinaris.