La natura també es pot viure des de casa

Les escapades a la natura han quedat aturades a causa del confinament. De moment, aquella excursió al Pirineu o aquell puja-baixa a la Cerdanya per tocar la neu per última vegada abans que s'acabi la temporada hauran d'esperar. Però ¿i si gairebé ens hi poguéssim teletransportar?

Si des que va començar la quarantena trobes a faltar el mar, les muntanyes o veure animals en llibertat, encén l'ordinador i connecta't en directe a una dels centenars de milers de webcams que hi ha repartides pel planeta preparades per mostrar-te els llocs més espectaculars: parcs naturals, platges famoses, muntanyes impressionants o fins i tot lleons, pingüins i ossos polars poden convertir-se en l'escapada d'aquest cap de setmana, que no té perquè ser a tocar de casa.

Per gaudir dels paisatges

Muntanyes

Veure l'Everest en directe és possible des que el 2011 es va instal·lar una webcam a poc més de 5.000 metres d'alçada. Només està operativa durant les hores de llum del Nepal, però és una bona oportunitat per gaudir d'una de les muntanyes més famoses del planeta.

Més a prop i a través de Viewsurf.com, si enyores la neu i el Pirineu pots veure les últimes nevades d'algunes de les estacions del Pirineu francès. Les més espectaculars són la vista del Pic du Midi, que veuràs a través de la càmera instal·lada a Bagnères de Bigorre, i la panoràmica del Pont d'Espanya, des de la càmera dels Cauterets.

651x366 El pic de l'Ama Dablam a l'Himàlaia abans que es pongui el sol / GETTY El pic de l'Ama Dablam a l'Himàlaia abans que es pongui el sol / GETTY

Platges

Potser aquesta Setmana Santa somiaves en una estona de platja i no hi has pogut anar. Ara et pots connectar a la web Livebeaches.com i gaudir de les platges més famoses dels Estats Units, com Santa Monica a Califòrnia, Waikiki a Hawaii o Miami Beach. Des d'aquí també et podràs traslladar a alguns dels racons més paradisíacs del Carib, com Barbados o Puerto Rico.

651x366 La platja de Waikiki al capvespre / GETTY La platja de Waikiki al capvespre / GETTY

Per gaudir de la costa catalana, la web del temps de TV3 ofereix una selecció de les càmeres del temps que enfoquen el litoral. Una oportunitat per veure les platges de l'Estartit, de Roses o de Platja d'Aro totalment desertes.

Parcs naturals

Viatja a un dels parcs naturals més famosos del món sense moure't de casa. El Parc Nacional de Yellowstone, als Estats Units, ofereix una desena de webcams per descobrir els punts més emblemàtics. Una de les més impressionants és la del guèiser Old Faithful, que, amb paciència, et permetrà veure com erupciona com si hi fossis davant.

Si aquesta Setmana Santa t'has quedat sense vacances al Pirineu, la web de la Generalitat pot ajudar-te a fer front a aquestes ganes de natura. Ofereix alguns dels paisatges més emblemàtics del país en directe a través de càmeres que enfoquen diferents panoràmiques del Parc Natural de l'Alt Pirineu com la Pica d'Estats o Port-Ainé.

Fenòmens naturals

Internet també és una oportunitat única per meravellar-te amb els fenòmens naturals. La web Hawaiian Volcano Observatory és un aparador únic per gaudir de l'espectacularitat dels volcans. Des d'aquí es pot espiar el volcà Kilauea, un dels més actius del planeta, des de diferents perspectives.

Islàndia és coneguda per la seva activitat volcànica, però a l'illa també s'hi poden veure glaceres, platges de sorra negra i fenòmens geotermals com guèisers. La web Live from Iceland ofereix fins a 9 càmeres per descobrir diferents punts de l'illa com el llac Jökursárlón, on desemboca part de la glacera Vatnajökul, o Pingervellir, on hi ha la falla que separa les plaques tectòniques americana i europea.

651x366 Un grup d'icebergs flotant a la costa sud d'Islàndia / GETTY Un grup d'icebergs flotant a la costa sud d'Islàndia / GETTY

Per espiar els animals salvatges

Mamífers

Si ets un amant dels ossos, has de saber que hi ha webcams per espiar diferents espècies d'ós, com l'ós polar. El Parc Nacional de Waspusk, al Canadà, posa a la disposició de tots els fans d'aquests animals càmeres per xafardejar en directe què fan aquestes adorables criatures. Si la càmera està activada en directe, hauràs de tenir paciència i esperar que la natura et regali el moment, però la web també et dona l'opció de veure els instants més destacats de les últimes hores.

651x366 Un os polar busca menjar a l'aigua / GETTY Un os polar busca menjar a l'aigua / GETTY

La segona espècie d'ós que et proposem observar és la que tenim més a prop de casa: l'ós bru. Però t'animem a desplaçar-te fins a Transilvània, Romania. Allà, un centre d'albirament d'ossos té una càmera en directe que va enfocant en temps real els ossos que es veuen a la zona al llarg del dia, així com altra fauna que viu a la zona com guineus, llops o cérvols. Un autèntic espectacle!

I, deixant de banda els ossos, per veure altres mamífers et recomanem la web oficial dels parcs nacionals de Sudàfrica. Ofereix la possibilitat de veure alguns dels racons on es concentra més fauna. Elefants, zebres, hienes i, amb una mica de sort, lleons, són algunes de les espècies que t'esperen en aquest canal.

Animals marins

El parc de natura de Phillip Island, a Austràlia, és famós per ser l'hàbitat de desenes de milers de pingüins blaus, que es poden veure cada vespre quan tornen d'un dia de caça al mar. La seva pàgina web ofereix una càmera per veure, en directe, com evoluciona una de les cries que hi ha la zona.

Els lleons marins del Pier 39 de San Francisco són un dels grans atractius de la ciutat. Ara mateix està tancat al públic, però una càmera en directe de la web oficial permet veure'ls sobre les famoses plataformes i en una visió única sense ningú que se't posi al davant.

Ocells

Observar ocells és una afició de cap de setmana que també s'ha vist esguerrada aquesta primavera. Arreu del món, diferents webs donen la possibilitat d'espiar aquests animals als seus nius. És el cas de la web de la Societat Espanyola d'Ornitologia, que té càmeres instal·lades en diferents zones de la Península per observar els nius d'espècies com el xoriguer petit i l'òliba comuna al Parc Nacional de Cabañeros o del voltor negre a la serra de Guadarrama.

Els anglesos, grans aficionats a l'ornitologia, disposen de la web Bird food amb una desena de càmeres que et permetran observar els nius de diferents espècies de mussols, cigonyes o falcons.

Més a prop de casa, la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya també instal·la càmeres als nius que detecta i en fa seguiment en directe quan hi ha postes d'ous i cries. Ara mateix no n'hi ha cap en directe, però sí que pots veure l'última gravació d'una femella de falcó pelegrí que cova els 4 ous que va pondre a mitjans de març al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

I si soc urbanita? Si el que t'agrada són les ciutats i els seus monuments, pàgines com Skylinewebcams.com o Webcamhopper.com et traslladaran als punts més turístics del món en un sol clic i completament en solitari. Viatja de la Fontana di Trevi de Roma a la Times Square de Nova York o al famós pas de Shibuya, a Tòquio, sense pagar un sol euro i amb el privilegi d'estar-hi sense gairebé ningú a causa del confinament mundial. En el cas de Webcamhopper, fins i tot podràs afinar més i visitar edificis singulars com la Torre Eiffel de París, el Colosseu de Roma o el London Eye de Londres. Skylinewebcams, també ofereix una dosi de natura amb les webcams ordenades per categories de platges o paisatges on et pots traslladar a les platges de les Maldives, a les illes Lofoten de Noruega o la zona de la Capadòcia, a Turquia.