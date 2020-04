Compartir un beure per 'streaming'

El confinament ens ha deixat sense les trobades amb la família i els amics. Si no és que vivim junts, ara com ara no podem seure plegats i divagar sobre la vida mentre gaudim d'un bon àpat, ja que és necessari mantenir les distàncies per evitar nous contagis de la malaltia del coronavirus (covid-19). El que sí que podem fer és estar a l'aguait de les xarxes socials perquè quan tornem a compartir taula sorprenem tothom amb noves habilitats gastronòmiques. No només els cuiners comparteixen receptes a les xarxes (algunes fins i tot amb vídeos en directe). També s'hi han multiplicat els recursos virtuals per aprendre de vi, una beguda amb una tradició bimil·lenària a Catalunya, i d'altres begudes amb alcohol i sense, com ara els còctels o el cafè. Doneu-hi un cop d'ull i sereu una mica més gurmets.

Tastos de vi en línia

Aquí és on hi ha més per triar i remenar. Com si es tactés d'un festival amb els millors grups de música, per Instagram Live desfilen diàriament algunes de les figures amb més prestigi en el món del vi. Els tastos presencials s'han reconvertit en la recomanació virtual d'alguns vins, però sobretot en compartir coneixements profunds d'una beguda que convida a parlar de paisatges, sensacions a la boca, històries de vida i les passions que desperta. No és gens habitual que en pocs dies de diferència es puguin escoltar les reflexions del cambrer de vins (com li agrada que l'anomenin) del Celler de Can Roca, Josep Roca, conegut també com a Pitu, o de Luis Gutiérrez, que és el tastador de vins espanyols (i d'altres països) de la reconeguda Guia Parker. Cap al capvespre poden coincidir diversos tastos a la vegada, així que el millor que es pot fer és tenir identificats els perfils que n'ofereixen i veure quin ens pot interessar més, o bé picar d'aquí i d'allà. N'hi ha fins i tot de sorpresa.

Cada dia a les 19.00 h ofereix un tast Fernando Mora, que és Master of Wine, un títol d'abast mundial que l'acredita com un expert en vins. S'hi va posar al principi del confinament i ja enfila la quarta setmana.

Mora és qui ha conversat amb Josep Roca, que va parlar de vi natural, de l'envelliment d'aquesta beguda i del món que vindrà després del coronavirus, en el qual Roca considera que caldrà acostar-se més "a la idea d'espiritualitat". També va haver-hi espai per a la poesia, com quan va referir-se al fet que un vi no només pot donar plaer, sinó que també pot arribar a "commoure". Luis Gutiérrez ha estat un altre dels convidats, en el seu cas per centrar-se en els vins francesos del Jura, però també per parlar d'ell. És un enginyer que va deixar la seva feina a Tetra Pak per dedicar-se al vi. Va ajudar-lo a apassiona-hi descobrir coses com un fòrum anomenat Wine Lovers Discussion Group quan Internet tot just començava a fer-se popular a mitjans de la dècada dels 90. Ara tasta i descriu uns 4.000 vins a l'any. "No soc tastador de vins. Soc un boig del vi que té la sort de viure del seu hobby", va explicar.

Els vídeos d'Instagram Live només es poden veure fins un dia després d'haver-se gravat, però les històries no us les acabareu, ni tampoc les temàtiques, algunes més locals i d'altres amb vocació internacional. A més dels de Fernando Mora, hi ha tastos en directe conduïts pel divulgador Santi Rivas; els sommeliers Josep Pelegrín, Clara Antúnez, Meritxell Falgueras o Alaitz Galan; algun celler ( Mas Vicens amb els plats que s'adiuen amb els seus vins o el celler Perinet), de denominacions d'origen, com l'Empordà o Jerez, o del club de vins Wine is Social. La Guia Peñín penja vídeos per respondre dubtes. En algun cas es fan servir altres aplicacions com Zoom, com a les sessions del portal Wine Style Travel, i hi ha encara més iniciatives, com les lliçons de vocabulari vinícola en anglès de l'escola d'idiomes Wine Aspects.

Consum de proximitat i solidari

Una pregunta que ens podem fer si prenem part en un tast en línia és que segurament no tenim a mà la beguda que es degusta. El confinament està despertant noves idees de negoci i alguns tastos ofereixen l'opció de rebre prèviament el vi a casa. Molts cellers catalans s'han vist ressentits pel tancament de restaurants i altres establiments per frenar el coronavirus, fins al punt que s'han arribat a registrar descensos de vendes que arriben al 90%, però la vinya cal seguir-la treballant igualment. És per això que des de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) es demana que qui compri vi (les vendes en línia sí que creixen) opti pel de proximitat perquè "més que mai" és necessari per atenuar l'afectació econòmica del covid-19. Les DO catalanes promouen campanyes i concursos en la mateixa línia, com #EmpordaDesdeCasa, #LaTevaLlarAmbCostersDelSegre, #FansDOTerraAlta o #LaFinestraDeLaPansaBlanca de la DO Alella.

Alguns cellers també han aprofitat per afegir-se a les iniciatives solidàries per combatre el coronavirus. La Vinyeta (DO Empordà) i Torre del Veguer (DO Penedès) van ser dels primers a anunciar-ho i aportaran una part de les seves vendes en línia el projecte #JoEmCorono, que lideren investigadors com el doctor Oriol Mitjà, amb el qual han iniciat un assaig clínic per trobar fàrmacs per combatre el coronavirus. Ja hi ha més cellers que segueixen el mateix camí. A més, Castell d'Encús (DO Costers de Segre) farà una aportació a la Creu Roja i el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) per cada ampolla que s'adquireixi d'un albarinyo experimental del 2019, i Caves Sumarroca (DO Cava i DO Penedès) farà una donació per cada ampolla venuda al programa A tu lado de la ONG Save the Children, que atén els infants més vulnerables.

Documentals i una guia per inspirar-se

Durant el confinament també tenim l'opció de delectar-nos amb històries líquides a la pantalla. La sommelier Clara Isamat té en obert al YouTube el seu documental Fermentación Espontánea, en què es pot aprofundir en el concepte del vi natural, i el Festival Internacional de Cinema del Vi i del Cava (Festival Most), que se celebra al Penedès i al Priorat, cada dia penja un enllaç a les xarxes socials amb algun dels documentals que han marcat les nou edicions que ja s'han celebrat d'aquest esdeveniment.

N'hi ha de molt breus i d'altres més llargs, i permeten fer un viatge per experiències vinícoles del costat de casa i d'indrets més llunyans com França, Itàlia, Hongria i l'Argentina. A Netflix teniu l'opció de veure la pel·lícula Uncorked, que s'acaba d'estrenar, i que tracta del mateix que el documental Somm, però amb menys profunditat: la cursa per arribar a ser Master of Wine. A la plataforma de vídeos ara sí que hi ha Sour grapes, sobre un dels fraus més grans que s'han fet mai amb vins d'alta gamma. Per si sou més de llegir, durant dos mesos està disponible gratuïtament la versió digital de la Guía Peñín 2020, que conté les descripcions de més de 12.000 vins. Aquesta guia és de referència d'elaboracions de tot Espanya. A més, revistes especialitzades com Mi Vino, Sobremesa o Planeta Vino han obert tota o part de la seva hemeroteca.

Aprendre de cafè, cervesa, còctels i vermuts

Són moltes les begudes més enllà del vi que tenen el seu espai digital aquests dies. Qui vulgui saber més de cafè pot endinsar-se en la classe sobre els mites d'aquesta beguda que ha impartit Eli Puy, que és professora de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB). A la web d'aquest centre estan oferint també altres ensenyaments vinculats a la restauració. A la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) promouen una iniciativa similar mentre dura el confinament, i al seu canal de YouTube trobareu com elaborar un cafè de filtre o alguns tallers de cocteleria, com ara com fer un mojito. A Instagram també us podeu endinsar en la creació de còctels si busqueu a través de l'etiqueta #CocktailsEnCasa o si entreu al perfil del barista Yeray Monforte, de la cocteleria Dr. Stravinsky de Barcelona. De cervesa en podeu aprendre amb un tast aquest dimarts a les 19.00 h, que Lorena Bazán ofereix en el perfil @abricoc_. Per als fans del vermut, en dona alguns trucs Ester Bachs, que és la creadora de La Guia del Vermut (Editorial Geoplaneta).