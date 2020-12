Escacs: el boom d’un joc que es reivindica

Gambito de dama no és només la minisèrie més vista en la història de Netflix i un èxit global. Ha estat també “una porta d’entrada gegant a totes les persones que mai no havien tingut cap interès en els escacs i per a gent que feia molt temps que no hi jugava i s’han tornat a motivar”, diu Ramon Chalmeta, vicepresident i responsable d’escacs base de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), que subratlla que s’està vivint un “boom” dels escacs com feia anys que no passava.

L'interès per aquest joc tradicional que ha desfermat la sèrie també s’ha vist traduït en compres i jocs online. A la plataforma Ebay, per exemple, les vendes de packs d’escacs han augmentat un 215% des de l’estrena de Gambito de dama, segons dades publicades pel diari The Guardian, mentre que les vendes de planelles –els fulls on els jugadors apunten les jugades– han pujat un 300% i els rellotges d’escacs un 45%.

També estan vivint un boom les webs d’escacs online, com Chess.com, una de les més importants a nivell global, on en només una setmana de novembre, quan la sèrie ja estava arrasant arreu del món, van registrar 100.000 noves inscripcions, una xifra que suposa 5 vegades més del que registren en una setmana normal. Aquesta web, que està tenint xifres rècord des de finals d’octubre, ha aprofitat l’èxit de la sèrie per presentar uns bots que imiten les jugades de la protagonista, Beth Harmon, de manera que els usuaris tenen l’al·licient de jugar contra ella. Els responsables de la web esperen que a finals de mes ja hi hagi més de 100.000 usuaris que hagin pogut jugar contra la versió virtual de Harmon.

David Martínez, director de la web Chess24 en castellà, diu que ells també han registrat xifres rècord des de l'estrena de la sèrie. "Nosaltres tenim una subscripció premium i n'hem venut un 200% més que en el mes anterior, les millors xifres que hem tingut", ha dit en declaracions a l'agència Efe. Martínez explica, a més, que "la bona notícia és que no és només gent que passa per la web i ja està, sinó que s'han animat a quedar-s'hi, interessar-se per altres coses i comprar productes d'escacs".

En la mateixa línia, Ramon Chalmeta creu que “aquesta sèrie ha donat la oportunitat d’ensenyar que els escacs, a més d’un esport, són un art i una ciència”, i afegeix que “és un esport que no només té beneficis més que confirmats tant per a nens i nenes –com millorar la memòria, la presa de decisions, la concentració, la comprensió lectora, el raonament lògic i matemàtic o la dislèxia– sinó també per a adults, i que enganxa molt”. Chalmeta reconeix que no veien tant d’interès pels escacs “des de l’època de Fischer i Spassky, als anys 70, o Kàrpov i Kaspàrov, als 80 i 90”.

A tothom que tingui ganes d’iniciar-se o recuperar l’afició pels escacs, Chalmeta els recomana que “es posin en contacte amb la Federació Catalana d’Escacs o amb el club més proper, on els facilitaran tota la informació que necessitin i els animaran”, diu. El dirigent federatiu destaca que “els escacs no tenen edat, ni gènere ni estatus social, tots som possibles prodigis”. A més, l'editorial Alfaguara ha anunciat que el 21 de gener arribarà a les llibreries la traducció al castellà del llibre de Walter Trevis que ha inspirat la sèrie.

Més dones jugant

Un altre dels grans mèrits de la ficció és que la protagonista és una noia en un món totalment masculinitzat, i la trama mostra les dificultats afegides amb què es troba perquè se la prenguin seriosament, des dels inicis, quan despunta com a jugadora brillant, fins al punt àlgid de la seva carrera, quan només juga contra homes, molts dels quals li qüestionen el talent pel seu gènere. Tot i que la història de Beth Harmon està situada als anys 50 i 60, la situació al món dels escacs no ha canviat gaire: actualment a la Federació Catalana d’Escacs només un 7% dels afiliats són dones, tot i que es fan molts esforços per animar les nenes i les noies a apuntar-se a jugar.

“No fa tantes generacions que els clubs on es jugava a escacs eren llocs només d’homes i per tant la participació de dones era quasi nul·la”, explica Inés del Arco, responsable de la comissió escacs i dona de la FCE. “I encara arrosseguem aquest passat”, reconeix. “El canvi serà llarg, però cal seguir treballant amb idees per motivar la participació femenina, seguirem buscant maneres d’acostar els escacs a les dones i ajudar i valorar les que ja juguen perquè tinguin el reconeixement que es mereixen”.

Des de la comissió escacs i dona treballen des de fa temps molt activament amb aquest objectiu i cada any fan activitats específiques per acabar-hi arribant. Aquest any la pròxima cita és el 13 de desembre a l’Hotel Sunway de Sitges, on es farà una jornada per a dones –federades i no federades–, que podran jugar amb la campiona del món femenina, Antoaneta Stefanova; participar en una classe amb el gran mestre Pepe Cuenca, i participar en un debat amb algunes de les millors jugadores del panorama estatal.

“Beth Harmon –diu Del Arco– és el millor exemple que tenim ara, ens ensenya que encara que hi hagi prejudicis o dificultats, a la fita s'hi arriba amb esforç. La sèrie ha aconseguit trencar qualsevol estereotip i prejudici que hi pugui haver de les dones en els escacs. La ficció ha permès trencar esquemes en un món on, fins ara, les estrelles sempre havien sigut homes”. Del Arco explica que la protagonista dona un nou referent a les nenes i a les noies que juguen a escacs, “com ho va fer fa temps Judit Polgar", l'hongaresa que és considerada la millor jugadora d’escacs de la història i que ara ja està retirada.

El confinament, l’inici del boom

El gran interès que ha despertat Gambito de dama pels escacs enllaça amb un boom previ d’aquest joc que es va viure durant el confinament, quan molta gent va començar a jugar o es va retrobar amb el joc. “Durant el confinament ens vam adonar que als escacs no els para ni el covid-19”, diu Ramon Chalmeta. “Tenim la sort que el nostre esport es pot practicar online i des del primer dia del confinament tant la Federació Catalana d’Escacs com els clubs van organitzar tota mena de competicions. De fet, les plataformes online van veure com augmentava un 500% el seu ús”, explica. Per a ell, les plataformes d’escacs online són un recurs més que ara tenen els jugadors i jugadores que abans no tenien. “A més hi ha l’al·licient de poder jugar amb qualsevol persona d’arreu del món, amb jugadors de tots els nivells i amb un sistema organitzat, de manera que comences a jugar amb els que tenen un nivell similar al teu. Així que qualsevol aficionat pot començar sense ser un gran mestre”. Entre les webs més destacades cita Chess.com, Lichess i Chess24.com.