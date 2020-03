5 consells per a la gent gran que està confinada a casa

“Aquest és un moment nou per a tots, no només per a les persones grans. No tenim instruccions per superar-lo i tampoc no podem caure en l’error de pensar que els grans, perquè són un col·lectiu de risc, són menys capaços de fer front a aquesta crisi”. Així de clar parla Javier Yanguas, doctor en psicologia i director científic del Programa per a Gent Gran de La Caixa, que apunta que “fins i tot podem trobar persones grans que afrontin aquest confinament millor que els joves”.

“Hi ha persones grans amb molts recursos i molta resiliència que poden passar bé aquest període, no hem de pressuposar que no poden”, diu, i reclama no menystenir les seves capacitats. D’altra banda, també demana cuidar-les molt, utilitzant les tecnologies i la imaginació, per no deixar que la soledat els causi més problemes. Per això dona una sèrie de consells perquè la gent més gran pugui passar aquest període de confinament de la millor manera possible.