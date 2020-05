10 coses que hem après

“De tot se n’aprèn”, diuen tot sovint les persones grans. Unes paraules que resumeixen una bona lliçó de vida, i és que fins i tot de les situacions més crítiques en podem treure algun coneixement que ens servirà més endavant i podrem aplicar a la nostra vida. La pandèmia per covid-19 i els milers de morts que ha provocat, les setmanes de confinament, la lenta i progressiva tornada a una normalitat que no és tan normal, ens han fet viure situacions molt dures, algunes d’extremes i d’altres de positives, encara que a vegades costi de veure. Intentem fer aquest exercici amb tres experts per posar en relleu les coses que hem après o que podríem aprendre -perquè, com diu la sociòloga i professora de la UOC Natàlia Cantó, l’aprenentatge d’aquesta crisi encara és una possibilitat, més que no pas una certesa-. Intentem esbrinar què ens ha deixat de bo la crisi del coronavirus i què ens podria servir de cara al futur.

Tenim una gran capacitat d’adaptació

La primera lliçó que menciona la psicòloga i membre de la junta de govern del COPC Dolors Liria és “la gran capacitat d’adaptació que hem tingut”. “Hem descobert una cosa clàssica i és que els éssers humans som capaços d’adaptar-nos a situacions molt adverses. Ens hem tancat a casa durant gairebé dos mesos i hem passat per situacions molt difícils, però ho hem fet”, destaca. D’altra banda, la sociòloga i professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Natàlia Cantó apunta que “hem après que podem canviar molt més els nostres hàbits del que ens pensàvem”: “Tots tenim estratègies per enfrontar-nos a aquestes situacions i adaptar-nos-hi més fàcilment, sobretot pel que fa a molts hàbits lligats al consum, que ens pensàvem que eren imprescindibles i hem vist que no ho són”.

No ho podem controlar tot

“Una altra de les coses que podríem aprendre d’aquesta situació -explica Cantó-és que vivim en una fal·làcia de control. Sempre estem preparant l’etapa que vindrà després, ho estem planificant tot, i realment la nostra capacitat de controlar-ho tot és molt baixa i ha quedat demostrat amb aquesta crisi”. Per a aquesta sociòloga, això “no vol dir que s’hagi de deixar de preveure tot, però sí que estaria bé una certa humilitat per part nostra i acceptar que no tot està a les nostres mans”.

Les criatures volen més temps en família

“Abans ja érem conscients que la nostra presència a casa, amb les criatures, era menys de la desitjada, però el confinament ha posat en relleu la importància d’estar junts i hem vist com ho valoren els nens -diu Liria-. Una de les parts positives que moltes famílies diuen que han tingut ha sigut precisament poder gaudir de més temps plegats, a casa, tots junts, i els nens n’han gaudit molt”. En aquesta mateixa línia, Cantó afirma: “Hem après que els nostres fills són petits éssers humans molt més intel·ligents, autònoms i capaços d’adaptar-se del que molts es pensaven, i que, malgrat tot, el que més volen és ser a casa amb la família”.

És bo fer créixer la solidaritat

Les situacions de crisi fan sortir el millor però també el pitjor de les persones i ho hem vist en les últimes setmanes, tot i que Liria es queda amb el millor: “Hem vist la solidaritat de molta gent, persones que han donat el millor per ajudar els altres en l’àmbit comunitari i en el personal. Hem vist joves oferint-se per ajudar els grans, hem vist veïns que no s’havien parlat mai fent-se la compra els uns als altres, i en general hi ha hagut un repunt de la solidaritat molt bo que ens ensenya que tots tenim aquesta part tan positiva d’ajuda mútua.

Hem de valorar el que tenim

“Ens hem adonat que el més important d’aquesta vida no és el que tenim sinó les relacions humanes, i per això molts hem intensificat els contactes amb familiars i amics per donar i rebre suport -diu Joaquim T. Limonero, professor de la UAB i membre del Grup d’Investigació en Estrès i Salut-. Aquesta crisi ens ha servit per valorar més les petites coses que en realitat no són tan petites, com la salut, la feina, el benestar de la família... i també hem après a dir «Gràcies» i a ser generosos, dues característiques molt importants per a aquesta nova normalitat en què viurem”.

Cal connectar amb el nostre interior

“Hem hagut de canviar les nostres rutines de manera radical i recloure’ns a casa -constata Liria-, i això ha facilitat que tinguem més contacte amb el nostre món interior, cosa que segur que ha sigut una oportunitat per a moltes persones per repensar la seva vida, el seu futur, les seves decisions...” Aquesta psicòloga enllaça aquesta reflexió amb un altre aprenentatge, i és que “hem après la importància de connectar amb les nostres emocions”: “Ara tots som més conscients del que sentim i això és molt important perquè tot sovint ho passàvem per alt, no hi donàvem importància, però cal atendre les emocions i aquesta crisi ens ho ha ensenyat”.

Acomiadar-se és molt important

Per a Natàlia Cantó, després d’aquesta crisi que estem vivint “podríem aprendre a gestionar millor la mort”: “Ningú mereix morir sol, és molt dur, i, per tant, crec que hauríem d’aprendre a plantejar maneres i anticipar-nos perquè això no torni a passar mai més. Que ningú hagi de tornar mai més a plorar sol a casa seva perquè no ha pogut agafar la mà de la persona estimada que s’estava morint. No és humà i ningú s’ho mereix”.

Es pot treballar de moltes maneres

Aquesta crisi ens ha ensenyat que gairebé tots d’un dia per l’altre podíem treballar des de casa, encara que una setmana abans semblava impossible. “Hem aprofitat tots els avenços tecnològics, ens hem posat les piles i ens en hem sortit, i sobretot hem demostrat que hi ha altres maneres de treballar, més enllà del clàssic presencialisme, i això obre les portes a un munt de noves possibilitats laborals i també vitals”, diu Liria.

La natura es recupera molt ràpid

“Hem après i hem vist en primera persona que si durant un parell de mesos vivim d’una manera diferent la natura es recupera molt ràpid”, destaca Natàlia Cantó, que diu que això demostra que “tots aquells que diuen que no cal fer res per salvar el planeta perquè ja està condemnat estan dient una mentida”. Amb tot el que ha passat, explica, “podríem aprendre que l’impacte de les nostres accions és molt fort, que podem canviar els nostres hàbits, i això tindrà un impacte directe en el planeta, ja que podem fer aquest món molt més sostenible i millor”.

La importància de les cures

Amb la pandèmia i la crisi que hem viscut s’ha visibilitzat la gran tasca fonamental de les cures, imprescindible i molt dura, una feina que tot sovint fan les dones. “Amb la crisi del covid s’ha aconseguit visibilitzar aquesta tasca tan important que durant molt de temps ha estat silenciada i és essencial a la nostra societat”, diu Liria, que demana que després d’aquesta crisi no ens en tornem a oblidar i les posem en valor.