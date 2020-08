Un dia entre vinyes

Les activitats a l’aire lliure, d’aforament reduït i que compleixen les mesures higièniques per evitar nous contagis de covid-19 han demostrat aquest estiu que són un bon antídot per refer-se dels mesos d’estar-se confinats a casa. Ara que l’estiu s’acosta a la fi ha començat la verema del raïm i és un bon moment per descobrir el vi que en sorgeix des de diversos vessants. A Catalunya aquesta beguda ha arrelat amb força almenys des de fa 2.700 anys. Aquesta llarga trajectòria fa que el ventall d’activitats enoturístiques (el turisme del vi) que han programat enguany els cellers i altres iniciatives continuï sent ampli, malgrat el coronavirus i l’any complicat que afronta el sector vinícola justament pel covid. A la pandèmia s’hi afegeix el fet que la verema s’ha tornat a avançar entre cinc i deu dies -un nou símptoma de com s’accelera el canvi climàtic- i que el raïm s’ha vist afectat per un fong -el míldiu- que pot causar pèrdues del 20% de mitjana (si bé també hi ha qui ha perdut tota la collita o gairebé tota). A més, els imports que percebran una part substancial dels viticultors que venen raïm als cellers continuaran sent irrisoris (a Freixenet parteixen dels 30 cèntims el quilo i es manté, així, la rebaixa que l’empresa cavista ja va aplicar el 2019).

Un tast de verema

Amb el coronavirus cal estar atents perquè es poden produir canvis d’última hora, però hi ha activitats que es mantenen amb les mesures de seguretat reforçades per evitar nous contagis. Enguany oblideu-vos de les celebracions multitudinàries de la verema i opteu per cites de format més petit. Aquest mateix cap de setmana és el tret de sortida de la Verema del Cava. Nou cellers elaboradors d’aquest escumós del Penedès i d’Alella ofereixen activitats els caps de setmana fins al 20 de setembre. Començant per Codorníu, que aquest dissabte ha programat una visita amb dinar.

El 5 de setembre el Penedès acull la Festa de la Verema, amb pícnics a l’aire lliure en una dotzena de cellers, mitjançant els quals es donarà el tret de sortida a les altres experiències, des de tastar els primers mostos fins a trepitjar raïm. Entre aquests hi ha Familia Torres, que farà sopars de verema i activitats com del cep a la copa, que inclou el tast de raïms i del vi que en sorgeix de cada varietat. També hi participen altres cellers de dimensions molt més reduïdes, com Albet i Noya, Mas Rodó, Oriol Rossell, Llopart i Vilarnau. També es pot passar una vetllada de verema amb activitats pensades per a les criatures, com les de La Vinyeta a Mollet de Peralada i Alta Alella a Alella.

Al Bages, el celler Oller del Mas programa sopars de verema els dijous i divendres de setembre. El primer cap de setmana d’octubre el Bages també preveu celebrar la Festa de la Verema amb tasts a Artés i visites guiades a indrets que són patrimoni vinícola. D’altra banda, hi ha celebracions amb llarga tradició que sí que s’han cancel·lat pel covid. Les últimes han sigut la 50a Festa de la Verema de la Denominació d’Origen (DO) Conca de Barberà, prevista per aquest mateix cap de setmana, i la 46a d’Alella, que s’havia organitzat per al primer cap de setmana de setembre. Enguany tampoc es faran esdeveniments semblants com la 22a Festa del Vi i la Verema a l’Antiga de Poboleda (Priorat), la 40a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que coincidia amb les Festes de la Mercè de Barcelona, i la 36a Mostra del Vi de l’Empordà a Figueres.

Experiències gastronòmiques

La millor companyia del vi a taula és un bon àpat o alguna cosa per picar. A més de les activitats enogastronòmiques més vinculades a la verema, aquest estiu el celler Recaredo, al Penedès, ha acollit sopars cuinats per restaurants de renom i maridats amb els vins del celler. Encara n’hi ha de programats fins als primers dies de setembre. A l’Empordà ofereixen l’oportunitat de sopar en un entorn singular mitjançant els Vespres de Vi al monestir de Sant Quirze de Colera, sota la batuta de Glops d’Història, arqueòlegs experts en història del vi. Una de les fórmules que també s’obren camí per tastar-ne acompanyat d’aperitius són els wine bars. Sovint són als mateixos cellers. Al Bages n’hi ha a Oller del Mas, amb vistes a Montserrat, i Abadal, i al Penedès s’estrena Vinyes de Lilith com a espai “gastrocultural”. També podeu gaudir d’una experiència marítima. A Cal Feru fan sortides per a grups particulars que parteixen del port de Vilanova i la Geltrú i que inclouen un tast de quatre escumosos i un aperitiu. Alta Alella es pot visitar anant-hi amb vaixell des de Barcelona.

Esport i art per acompanyar

A tocar de l’estació de Renfe de Lavern-Subirats podeu llogar una bicicleta -convencional o elèctrica- a Bikemotions i arribar fins a un celler i degustar-hi un parell de vins (Bike & Taste). A l’Empordà, Mas Llunes organitza rutes amb bici elèctrica per racons vitivinícoles de Garriguella. El d’Hugas de Batlle de Colera ofereix una experiència que inclou caiac pel mar, des d’on s’observen les vinyes, i que s’acaba amb un tast en una cala.

També es pot practicar ioga: el celler Alta Alella n’ofereix classes aquest diumenge en el marc de la Verema del Cava i en continuarà fent durant el setembre. Per al mes entrant també n’han programat Clos Figueras (DOQ Priorat) i el Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles (DO Costers de Segre), conegut perquè atresora la Vinya dels Artistes (s’hi pot fer una visita tot passejant entre grans escultures). Aquest dissabte el Mas Blanch i Jové ha organitzat un concert a l’aire lliure de cordes i vent amb els solistes Eduard Sánchez i Jacob Cordover. També hi ha un festival que combina vi amb música, Terrer Priorat, previst del 25 de setembre al 4 d’octubre.

Per aprendre més (no sols) de vi

D’un tast, sempre se’n surt sabent-ne alguna cosa nova, i hi ha activitats que també aporten bagatge històric. Aquest dissabte, i tres més del setembre, el jaciment d’Empúries acull el Bibendum de la mà d’Empordà Caterva i Glops d’Història. Es tracta d’un viatge al passat amb recreacions dels temps dels grecs i dels romans, amb tast inclòs. A l’àmbit de la DO Penedès s’acaba de crear el tiquet combinat Viquet, mitjançant el qual es poden visitar cinc equipaments vinculats als orígens i el desenvolupament del vi i el cava per només 15 euros. Entre aquests hi ha el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (Vinseum) de Vilafranca i el Centre d’Interpretació del Jaciment Ibèric de la Font de la Canya d’Avinyonet, on s’han trobat les evidències més antigues de Catalunya del consum de vi i que daten de fa 2.700 anys. També hi ha l’opció de saber-ne més coses de temps més recents. Terra Enllà programa tot l’any rutes per la Terra Alta que combinen una immersió profunda en els escenaris de la Guerra Civil i els tasts, si bé sembla que ara no es reprendran fins a l’octubre després de la verema. La Gastronòmica ofereix la ruta guiada Camí de Mar per indrets de la façana marítima de Palamós i que acaba amb un tast en un indret que sovint desconeixen els mateixos habitants de la localitat empordanesa: el castell de Sant Esteve de la Fosca.

Dormir entre vinyes

Tot plegat es pot completar amb una nit entre vinyes. Una de les opcions més singulars és quedar-se en una Barraca entre Vinyes a l’Arboçar i gaudir d’un tast del celler Vins de Foresta. També al Penedès, el celler Can Marlès disposa de dues masies amb piscina. Can Marlès té la particularitat que, a més de fer vi, hi tenen alpaques. Altres cellers ofereixen allotjament amb vistes als ceps, com la Vinyeta i Brugarol (tots dos a l’Empordà) i Clos Figueras del Priorat. També hi ha l’opció de pernoctar amb autocaravana en alguna de la dotzena d’àrees habilitades al Penedès o a la que ha estrenat enguany Oller del Mas al Bages.