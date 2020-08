A l’estiu, aprofitem-ho tot!

Plans d’última hora, àpats fora i vacances improvisades. L’estiu -i aquest en especial- fa més complicada la planificació de menjars i és per això que és recomanable seguir alguns consells per evitar el malbaratament a l’hora de comprar i cuinar. Segons dades de l’Agència de Residus catalana, a Catalunya es malbaraten 35 kg d’aliments per persona cada any. Unes dades que denoten encara certa manca de conscienciació sobre una qüestió urgent com és l’aprofitament dels aliments. Els hàbits de consum, la falta de polítiques enfocades en aquesta matèria i l’absència de pedagogia durant molts anys han fet que encara sigui necessari treballar per no llençar menjar.

Per què és important?

Del total de residus municipals que es generen a Catalunya, 1,18 milions són fracció orgànica, és a dir, restes de menjar. D’aquestes, es calcula que 262.000 tones són aliments malbaratats. Aquestes xifres de l’Agència de Residus de Catalunya mostren que queda molta feina per fer. Precisament, al març el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 3/2020, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Agafant el testimoni d’aquesta ordenança i posant el focus en les petites accions quotidianes, compartim algunes recomanacions per canviar rutines en l’àmbit domèstic.

Menjar de temporada

Una de les claus per millorar en aquest sentit és aprofitar els productes de temporada. L’estiu és una estació ben rica en fruites, verdures i hortalisses i cal aprofitar-ho. Amanides, cremes fredes, batuts, gelats… les possibilitats són gairebé infinites! Comprar de temporada no només abaratirà la compra, sinó que assegurarà que assaborim tots els nutrients. En aquest moment de l’any cal aprofitar productes com l’albergínia, el carbassó, la carbassa, l’enciam, els pebrots, el tomàquet, la remolatxa o la mongeta verda. Seran els ingredients perfectes per a les millors receptes fresques. I per postres res millor que fruita! Albercocs, cireres, prunes, figues, préssecs, meló, síndria o nectarines són els millors aliats per als dies de més calor.

Millor a granel

Les ofertes del supermercat de 2x1 o els paquets de grans quantitats van bé per a la butxaca però sovint són sinònim de llençar menjar. Per evitar-ho, és recomanable comprar només allò que necessitem i en les quantitats pertinents. Comprar llegums, cereals i altres productes a granel farà que no se’ns facin malbé al rebost, tot i marxar de vacances. Cal evitar també els packs de fruites i verdures envasats, perquè generen residus innecessaris i potser estem comprant més del que realment necessitem.

Planificar

Fer una llista abans d’anar a comprar és un clàssic, però no perquè sigui obvi és menys necessari. Durant l’estiu és molt probable que canviem de plans a última hora i fem més àpats fora de casa de l’habitual. És per això que, en la mesura que es pugui, cal planificar tant la compra com els menús de la setmana pensant en aliments que aguantin prou bé a la nevera si improvisem i al final no mengem a casa o a la feina. A banda d’això, també és important pensar en reaprofitar elaboracions, fer conserves i cuinar dinars o sopars que es puguin congelar fàcilment per estalviar temps i energia.

Calcular les racions

Mesurar a ull els grams de pasta o arròs és molt comú, però és un dels grans errors que la majoria cometem i que cal canviar. No vindrà d’uns grams, però és important calcular les quantitats per assegurar-nos que les racions són equilibrades i no sobra menjar al plat. Hi ha aplis que permeten calcular racions per persona segons l’aliment a ingerir, o també el comptador de la web Som Gent de Profit, amb el qual es pot saber quantitats exactes que hauríem de cuinar.

Conserves de tota la vida

Sembla una cosa antiga, però fer conserves és la manera ideal per aprofitar aliments de temporada i consumir-los tot l’any. També és la millor forma d’utilitzar aliments a punt de fer-se malbé per donar-los un nou ús. Quan pensem en conserves tant pot ser en salmorra (aigua amb sal), assaonats (amb sal), adobats (amb pebre vermell, oli, vinagre, sal i all), en escabetx (amb oli, vinagre, verdures i espècies) o marinats (amb suc de llimona, vi, herbes aromàtiques, i vinagre). I també en la versió dolça, ja sigui en compota o melmelada. En proporcions del 60% o més, el sucre es converteix en un conservant perfecte per a fruites i verdures. I, per acabar, també es pot optar per congelar elaboracions per consumir-les més endavant. No tots els aliments admeten congelació o es descongelen igual de bé, però cuinar carns, peixos i verdures abans que es facin malbé o fer salses i caldos amb restes d’altres plats farà que tinguem sempre menjar de qualitat al congelador.

Altres consells bàsics En el dia a dia hi ha petites accions que es poden dur a terme per procurar, a nivell domèstic, reduir el malbaratament de menjar. • Fer llista de la compra i evitar adquirir productes per impuls • Planificar els àpats de la setmana quan sigui possible • Conservar correctament els aliments en envasos de vidre o carmanyoles perquè no es facin malbé • Congelar racions petites o individuals • Rotar els aliments emmagatzemats i col·locar a la vista els que caduquin abans • Gastar els ingredients a la nevera o rebost abans de comprar-los de nou • Servir racions moderades i tenir opció a repetir, així s’evita llençar menjar del plat • Aprofitar el menjar sobrant, per a un altre dia o per preparar un nou plat • Evitar comprar menjar “per si de cas” • Acostar-se a productors locals i interessar-se pels aliments “lletjos”