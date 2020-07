Hotel Casa Cacao: Els petits detalls que porten a la dolça perfecció

Que tot el que toquen els germans Roca sigui un èxit no és casualitat. És fruit de la combinació entre bones idees i -molt- treball en equip. Una de les últimes pensades ha sigut aquest espectacular Hotel Casa Cacao. Situat en un edifici catalogat d’interès històric a la plaça Catalunya de Girona, tot l’hotel compta amb un disseny càlid i elegant, on tot està pensat fins al mínim detall. No tots els hotels que s’autodefineixen boutique ho són, però aquest realment ho és. Un dels fets que ho demostren és el seu amor pels detalls. Anna Payet, ànima del projecte, ho té clar: “Nosaltres a casa sempre hem valorat molt els petits detalls, com el tracte natural i acollidor d’una persona, o l’esforç i la dedicació per coses que a simple vista semblen insignificants”. Segurament, aquest és un dels millors consells que es poden donar a tot aquell que es dedica a aquest sector.

Entrem a l’hotel: ja tot just creuar la porta, des de la recepció, es pot veure com elaboren la xocolata a l’obrador de Jordi Roca, sobre el qual es troba l’allotjament. Des de llavors, el cacau ens acompanyarà conceptualment tota l’estada. Compta amb 15 suites àmplies, càlides i còmodes on predominen els materials naturals. A banda de les magnífiques habitacions, l’hotel disposa d’una terrassa on serveixen l’esmorzar degustació als seus hostes, en què el protagonisme és per als productes de temporada i de proximitat. Si voleu anar a fer-hi el brunch es pot fer amb reserva prèvia. També hi serveixen còctels, però en exclusiva per als clients de l’hotel. Des d’aquest indret hi ha unes boniques vistes del centre històric de la ciutat, així que és un lloc fantàstic per a una copa. No marxeu sense passar per la xocolateria i emportar-vos unes quantes rajoles, és un regust que voldreu conservar.