Hotel Forn Nou: La caldereta de llamàntol que et mereixes (i amb vistes)

El 2011 es va morir l’àvia del Toni Miquel. No volien vendre la casa, que havia comprat a principis del 1900 el seu rebesavi per fer-hi un forn, així que van decidir posar-hi un negoci. Així neix l’Hotel Forn Nou, un preciós petit establiment al bell mig d’Artà. És un d’aquells llocs en què saps que no pot fallar res, perquè per als que hi treballen no és només una feina, és part del patrimoni familiar. Tenen 16 habitacions repartides en tres edificis, un dels quals va ser la casa de la Gina Lollobrigida a la pel·lícula La mujer de paja, que coprotagonitzava amb Sean Connery. No hi ha dues habitacions iguals. I des de les més senzilles fins al dúplex amb terrassa, totes estan decorades amb gust. L’hotel està obert tot l’any, i tenen un públic fidel que els visita cada temporada. No és estrany, ja que l’enclavament per fer turisme és immillorable, prop de les platges del nord-est de l’illa, com cala na Clara, cala Mitjana o cala Torta, i als peus del Parc Natural de Llevant.

A banda del deliciós esmorzar, que està sempre inclòs en el preu de les habitacions, un bon motiu per fer-hi una visita és la seva gastronomia. Tenen dos restaurants, el Cafè Bistró, que ofereix menjar tot el dia, i el restaurant del Forn Nou. Els fogons són a càrrec del Damià, que cuina producte fresc i local i de tant en tant sorprèn amb algun toc asiàtic après en els seus viatges. El seu arròs negre és de traca, i la caldereta de llamàntol, memorable. Uns llamàntols que els porta el seu amic pescador, el Miquel Àngel. Tot proper, tot artesà, tot fet amb amor. Si a sobre t’ho pots menjar a la terrassa del restaurant, que té unes vistes d’Artà espectaculars, difícilment es pot demanar més.