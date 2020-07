Delta Hotel. Dorm entre arrossars al cor del Delta

Menjar-te un bon arròs entre arrossars. Això és el que permet el Delta Hotel, que té en la seva magnífica ubicació un dels seus punts forts. Per una banda, l’hotel està allunyat del nucli urbà, en una zona tranquil·la envoltada d’arrossars, i per altra banda, és un enclavament perfecte per gaudir del paratge incomparable que és el delta de l’Ebre.

L’allotjament va obrir el 1995 amb la voluntat de ser ambaixador de les tradicions i costums deltaics, és per això que va reproduir les construccions típiques. Tot ell està construït en planta baixa i compta amb 24 tranquil·les habitacions que tenen vistes als arrossars o bé al jardí. N’hi ha algunes que són ideals per a persones amb mobilitat reduïda. Si és el vostre cas, assegureu-vos de dir-ho a l’hora de reservar perquè us n’assignin alguna de les que tenen disponibles. També tenen habitacions familiars per a quatre persones. De fet, és un fantàstic destí per fer turisme familiar, no només per les instal·lacions, que compten amb una piscina, sinó per la quantitat d’activitats que es poden fer des d’allà. Observació d’ocells, rutes en bicicleta -a l’hotel en lloguen-, a peu o activitats aquàtiques com ara el caiac.

El restaurant serveix la cuina típica del Delta, plats tradicionals en els quals no hi poden faltar el peix i els arrossos. Ofereixen un menú gastronòmic de 30 euros que van renovant per poder oferir els millors productes de temporada. El podeu consultar a la seva web. A banda, també tenen un menú molt econòmic de 15 euros per als que s’hi allotgen (a no ser que s’animin a provar el gastronòmic).

I un últim detall que pels que són un imant per als mosquits no és menor: les finestres estan equipades amb mosquiteres.