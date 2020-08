Hotel Can Garay: El jardí infinit d’una casa modernista entre volcans

Al Parc Natural Volcànic de la Garrotxa, a les Planes d’Hostoles, trobem l’Hotel Can Garay, que ocupa una casa modernista del 1906 declarada patrimoni arquitectònic per la Generalitat com a hotel monument. Però no només l’edifici és monumental, també ho és el seu jardí de més de 3.000 m2. L’hotel, de dues estrelles, va ser restaurat per la quarta generació dels Garay el 2006 i és de gestió familiar. Compta amb 6 habitacions dobles i una suite, i totes tenen vistes al jardí, amb els seus til·lers centenaris i un rerefons de la serralada de Collsacabra. Disposen de gimnàs, classes de marxa nòrdica i de ioga, carta de massatges i espai de joc infantil.

Però si teniu ganes de fer activitats, us faltarà temps. És un escenari perfecte per als amants del senderisme i la bicicleta -en lloguen i disposen d’un espai tancat per guardar-les i fer-hi petites reparacions-. L’allotjament es troba a només 100 metres de les Vies Verdes que van d’Olot a Sant Feliu de Guíxols, també es poden fer les gorges del riu Brugent i de la riera de Cogolls fàcilment a peu des de l’hotel. Hi ha moltes opcions en funció del nivell i les ganes dels participants. Deixeu-vos assessorar pels treballadors de Can Garay, us oferiran indicacions de rutes, mapes i informació turística. Si voleu, també us prepararan un pícnic per emportar-vos. El servei de bar funciona tot el dia i, a més, ofereixen el que en diuen “esmorzars sense pressa”, no podien descriure-ho millor. En acabat, podeu fer el vermut o bé un dinar que proposen a base de platets que podreu rematar amb un tros d’un dels pastissos casolans que fa la Sophie. I, finalment, ofereixen cada dia a dos quarts de nou el sopar a la fresca amb carn de la Vall d’en Bas i verdures a la brasa del seu propi hort.