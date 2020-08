Cal Barber: la desconnexió és un ‘spa’ privat i una ampolla de cava

A Botarell tothom coneixia la casa com a Cal Barber. La raó cau pel seu propi pes, era on vivia i treballava el barber del poble. La família que regenta des de fa quasi 30 anys el Blanc i Negre, un restaurant a escassos metres, va pensar que seria una bona idea reformar la casa i convertir-la en un hotel. I així és com neix aquest encantador allotjament. Un petit hotel de 10 habitacions i quatre estrelles de gestió propera i molt professional. No és casual que molta de la seva clientela hi arribi gràcies al boca-orella. L’edifici, ubicat al centre del poble, és de l’any 1798 i en la reforma van conservar l’estructura antiga amb totes les parets de pedra i la fusta dels sostres, que combinats amb un disseny sobri i de tons càlids dona una gran calidesa.

Dins d’ aquest hotel hi tenen guardat un as a la màniga per a aquells que busquen un pla romàntic o una mica de tranquil·litat. A la planta de dalt de tot disposen d’un spa del qual els hostes de l’hotel poden gaudir de manera privada durant 90 minuts. Imagineu un pla de parella en què tens aquest espai només per a vosaltres i una ampolla de cava. Com que aquesta experiència és un reclam molt llaminer, està inclosa en qualsevol dels tres packs que podeu consultar a la seva web: el romàntic, el relax o l’especial. Els packs varien pel que fa als àpats inclosos que ofereixen al restaurant. L’allotjament inclou sempre l’esmorzar, que serveixen a l’antiga barberia si l’hotel no és ple; si és ple i per respectar les distàncies necessàries entre clients, el serveixen al restaurant, que és més ampli. Pa torrat, embotit de la comarca, truita de patates, fruita del poble, dolços de la pastisseria... Tot producte local, com també és de proximitat el que es pot degustar a l’acollidor restaurant, que ofereix una qualitat-preu insuperable.