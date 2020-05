Les mascaretes passen de necessitat a complement de moda

"El vestit és l'expressió de la societat", va dir l'escriptor Honoré de Balzac. Una frase que pren més força que mai ara que tothom utilitza la mascareta sanitària per fer front a la pandèmia. Ha estat d'aquesta manera que aquest tros de tela que cobreix nas i boca està passant de ser només una necessitat a convertir-se, gràcies a la indústria de la moda, en una peça més de les que poden passar a ser tendència. Més enllà de ser un element indispensable per fer front a la crisi sanitària, la mascareta ha captat l'interès de les firmes de moda per les noves possibilitats que obre. Les firmes es decanten per presentar versions simpàtiques i optimistes i també models més dramàtics d'alta gamma.

Però qüestions estètiques a banda, ¿es convertirà la mascareta en un nou complement de moda? "Sí, absolutament", respon a l'agència Efe el dissenyador alacantí Yvan Andreu, que ha creat una minicol·lecció perquè els seus clients se sentin "guapos i moderns en un moment en què s'han d'extremar les precaucions higièniques". Les mascaretes de la seva firma, explica, estan confeccionades amb tres capes de teixits, repel·len l'aigua i "inclouen una butxaca per poder introduir un filtre protector i així reforçar la filtració de l'aire", afegeix Andreu, que detalla que ha dissenyat tres línies diferents.

La primera línia està elaborada amb cotó 100% orgànic. La segona està confeccionada amb neoprè en dos tons, verd i beix, i rematada amb xarol negre. La tercera és més exclusiva: està confeccionada amb xarol irisat, "amb cert aire fetitxista", apunta Andreu, que no ha esperat que les autoritats es decideixin a dir si l'ús de mascaretes ha de ser obligatori o no.

Altres firmes s'han llançat al disseny de mascaretes que comercialitzen amb finalitats solidàries. Així ho explica Marina Conde, directora creativa de La Condesa, que no ha parat de confeccionar mascaretes des que va començar la crisi sanitària. Tot va començar el 20 de març, quan va escriure a Instagram: "Si es creu aquesta bestiola que per portar corona ens intimidarà, no sap amb qui se la juga". D'aquelles paraules iròniques n'han sortit models reutilitzables i rentables, amb filtre de cotó, estampats o llisos. "Per cada una que es ven en dono una altra", diu la dissenyadora al seu compte d'Instagram.

També s'ha mostrat solidari Fernando Claro, que ha dissenyat una mascareta amb l'objectiu de recaptar fons "per contribuir al primer assaig clínic aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament, que podria ser el primer assaig clínic capaç de frenar la transmissió del covid-19".

Juan Carlos Pajares va començar donant cinquanta mascaretes fetes al seu taller i, ara, tots els diners que recapta els envia a les plataformes de crowdfunding oficial per a recursos sanitaris.

Juana Martín ha ideat unes mascaretes que, segons especifica, tenen propietats antibacterianes i antifúngiques i, a més, repel·len els líquids i també són transpirables. Els models són reutilitzables i porten imprès el seu segell flamenc.

De cotó cent per cent orgànic, estampades amb les seves inicials o amb pics blancs sobre fons negre, aquestes mascaretes "resisteixen un mínim de 5 rentats a 60º mantenint el 100% de protecció", diu la dissenyadora cordovesa. A aquests dissenys s'hi sumen altres de talla més petita per a nens d'entre 3 i 12 anys.

En aquesta mateixa línia, l'empresa Mr Bro impulsa la venda de mascaretes solidàries per a nens. "Una protecció que ha vingut per quedar-se", adverteixen des d'aquest negoci gallec, que destina el 30% de cada venda a la confecció de noves màscares, que seran donades a diferents farmàcies perquè es reparteixin entre famílies vulnerables. L'aproximació de firmes grans i petites fa pensar que les mascaretes formaran part de les nostres vides tant de temps com faci falta i que, durant aquest període, no ens resignarem que no ens agradin.