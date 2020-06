Els museus del ja no es toca

Tornar als museus, sí, però tornar-hi per viure’ls de manera diferent d'abans de la pandèmia. Sobretot en aquells que implicaven més interacció. Encarant ja l’última etapa del desconfinament, Barcelona comença a recuperar les seves propostes culturals, adaptades al nou context: a la necessitat de mantenir distàncies i evitar els contactes. El museu on estava prohibit no tocar, el que feia les delícies dels més petits amb botons i, fins i tot, un bloc de gel per intentar deixar-hi la forma de les mans, se cenyeix ara a la norma de no tocar res. CosmoCaixa ha reobert aquest dilluns amb canvis com instal·lacions que ara s’activen de manera automàtica o un equip de mediadors que, a banda de donar explicacions sobre com funciona cada proposta, es converteixen en les mans dels visitants. Són els tocadors oficials dels botons.

“Els informadors aporten elements de seguretat i de comoditat, però també enriqueixen l’experiència, perquè a tothom li agrada que li expliquin coses”, apunta Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació La Caixa, que assegura que s’estan plantejant mantenir aquests canvis en alguna mesura més enllà de la crisi sanitària. Les explicacions, diu, són com parar una estona l’orella en el grup que fa una visita guiada, però sense haver de contractar tot el recorregut. Petites píndoles.

Però de moment encara no han pogut posar en marxa tallers estrella com el Toca-toca! –que ja quedaria vetat només pel títol–, on els més petits poden mirar de prop animals i plantes de diferents zones, i el Planetàrium, tot i que la previsió és no haver d’esperar gaires dies per adaptar-los al nou context. Ara estan operatives el 84% de les instal·lacions del museu de la ciència i es mantenen tancades per seguretat les que són massa estretes per garantir que s’hi mantinguin les distàncies, com la base Antàrtida.

“Totes les coses que abans podies tocar ara ja no les pots tocar, però ho pots mirar tot i la noia que porta la samarreta taronja serà les teves mans i tocarà tots els botons per tu”. El Miquel, que avui fa quatre anys, és un dels primers visitants del museu. Hi ha vingut amb l’Ona, la cangur, que avui en fa 28, a celebrar el doble aniversari. Ell escolta atent les explicacions de la informadora però té clar que anirà directe a perdre’s pel Bosc Inundat, que està com sempre. I que, com sempre, té un poder hipnòtic per als petits, però també per als adults, que s’enganxen a veure peixos, caimans i ocells tropicals. L’Emma, que també té quatre anys i és assídua del museu, hi entra conscienciada. El pare li ha explicat que avui no podrà tocar les coses com sempre. “Estic avisada”, reconeix. Però se n’oblida quan se li demana què és el que més li agrada de ser-hi: “Tocar-ho tot... i el bloc de gel”. Però el popular bloc de gel, aquests dies, està tancat i ella bada davant una instal·lació amb peixos de colors que li recorden el protagonista de la pel·lícula Buscant en Nemo.

Públic nou

Per al Luís i la Mari Carmen avui és el primer dia de la seva nova vida de jubilats i visiten el CosmoCaixa per primera vegada, encantats de trobar-hi persones que els refresquin els coneixements científics i els plantegin dubtes. Ell es va jubilar pocs dies abans de l’estat d’alarma i ella, que li portava uns mesos d’avantatge, l’esperava amb ganes de començar aquesta nova etapa de visites i temps per a tots dos. Els responsables del museu, de fet, confien que amb els canvis introduïts es pugui arribar a públic nou, a persones que tinguin interès per escoltar les explicacions.

Des de la reobertura es poden visitar espais com la Sala Univers, que ofereix un viatge per la ciència des del Big Bang, o conèixer la geologia del planeta a través de Mur Geològic i perdre’s per l’exposició temporal Sabres i mastodonts, que s'ha prorrogat fins a l’octubre, per descobrir els animals que vivien a la península Ibèrica de fa nou milions d’anys. La Plaça de la Ciència, a l’exterior, manté l’objectiu d’estimular la curiositat per la ciència i respondre’s preguntes com ara per què a l’estiu fa calor en una part del món i no a l'altra. Al museu hi ha, també, canvis físics com un itinerari marcat per evitar que els que van i els que venen es creuin, o dispensadors de gel hidroalcohòlic tan bon punt es creua la porta.

A jugar des de la web

En canvi, a l’exposició Gameplay del CCCB, que va obrir divendres passat les portes després del tancament pel covid-19, res de jocs i alguns canvis. D’entrada, l’exposició, que comptava amb més de vint punts per jugar, s’ha adaptat a les noves mesures de seguretat amb enginy: “Hem creat uns audiovisuals que expliquen quin era l’interès del joc perquè no es perdi el fil de l’exposició i els visitants poden jugar a la pàgina web del CCCB”, explica la directora del centre, Judit Carrera. Ambush, La Pulga o Passage són alguns dels jocs que es poden trobar a l’apartat “Ampliar informació” de l’exposició. També s’ha posat a disposició del públic una selecció de pel·lícules relacionades amb la cultura del videojoc al canal GamePlay de Filmin. Tenien por que la nova modalitat tirés enrere la gent, però no ha estat així. El cap de setmana han comptabilitzat 800 visitants. La majoria s’han concentrat el diumenge a la tarda, quan la visita és gratuïta. “La veritat és que ha quedat fantàstic i pràcticament no es nota”, diu Carrera.

Un pati estil ‘lounge’

Més novetats al carrer Montalegre. Aquestes es fan evidents tan bon punt s’entra al Pati de les Dones: han instal·lat uns umbracles i plantes que donen un aire lounge al recinte. “Després de tres mesos de confinament volíem convertir el pati en un lloc més amable i acollidor”, afirma la directora. De fet, a causa de la pandèmia aquest espai a l’aire lliure del centre serà l’escenari de diverses activitats estiuenques, algunes de les quals organitzades per poder proposar una oferta cultural als joves. Seran una sèrie de tallers que s'engegaran el 6 de juliol, Eh! I que s’adrecen a joves d’entre 14 a 18 anys. Els conduiran artistes locals de diferents disciplines fins al 10 de setembre.

L’arxiu del CCCB continuarà tancat però no el teatre, que acollirà dues propostes del Festival Grec amb aforament limitat. Una altra mesura que té continuïtat –perquè ja s’havia pres abans del 13 de març– és la col·locació de punts de distribució de gel hidroalcohòlic. A més, caldrà dur mascareta i s’ofereix l’audioguia gratuïta al mòbil, però cal portar els auriculars de casa. Pel que fa a les entrades, es prioritza la venda online per un tema organitzatiu, perquè es limita la visita a l’exposició Gameplay a vint-i-cinc persones cada quart d’hora. ¿Tornarà l’exposició al seu antic format a mesura que s’avanci en el desconfinament? La directora descarta aquesta possibilitat perquè considera que els nous audiovisuals estan “ben integrats”.

Gameplay, que es va inaugurar el 19 de desembre passat, ha sigut l’exposició estrella d’aquest any, comissariada per Jérôme Nguyen i Óliver Pérez Latorre. Presenta un recorregut per la cultura del joc, precisament un dels entreteniments que més sortida han tingut durant el confinament. Segons va explicar la nord-americana Mary Flanagan, un dels referents mundials en l’àmbit dels videojocs i present a l’exposició, als Estats Units les vendes han pujat un 30% aquests mesos. “La pandèmia, que ens ha forçat al tancament físic ens ha tret el sentiment de culpa per jugar a videojocs”, comentava en una conversa telemàtica fa poc amb José Luís de Vicente. “Els jocs ens han permès estar connectats i sempre els he vist com llegir un llibre, perquè entres en un univers”, afegia. De fet, el CCCB és un centre que no ha parat l'activitat durant el confinament, perquè ha continuat oferint diàlegs online, com els d'Alessandro Baricco i l’escriptora Rachel Cusk.