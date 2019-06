Els para-sols per anar a la platja es tornen ecològics

"Quan era petita, a casa teníem aquests para-sols", explica la creadora Júlia Marco, que acaba de treure al mercat uns para-sols de cotó orgànic certificat, que els ven per la pàgina web Arena Stories. "És un projecte tan personal meu, que tot m'ho he fet jo, incloent-hi la web", diu.

Tot va començar un dia d'estiu quan la Júlia, mare de tres criatures, buscava un para-sol gran per anar a la platja. "Tots els que em trobava eren de plàstic i tenien uns dissenys que no m'agradaven gens", recorda. Mirant per Instagram, la gran xarxa de col·lecció de tendències, va veure que a Austràlia els para-sols eren com a ella li agradarien, que hi tenien aplicat disseny, i que les famílies els feien servir com un element identificatiu i personal.

"En vaig voler comprar un, però em costava una milionada fer-me'l portar d'Austràlia a Catalunya, així que vaig decidir crear-me'l jo", diu Marco. I aquí va començar l'aventura. Primer, buscar les teles, "que no va ser gens fàcil trobar el cotó orgànic certificat i que protegeixi dels raigs solars". I segon, els serrells. "Els vaig encarregar a Andalusia, perquè el para-sol 'vintage' de la meva infància era d'aquest tipus". Finalment, ella mateixa el va cosir, "a un taller pròxim de casa meva".

El para-sol va tenir tant d'èxit entre les seves amistats que n'hi van encarregar uns quants. I aquest hivern, animada per la bona rebuda a petita escala, va pensar a fer el salt. "N'he cosit molts, de quatre colors diferents –detalla la Júlia, que també ha creat tovalloles–. Amb les teles orgàniques que vaig comprar, i que va no vaig fer servir per als para-sols, també he apostat per les tovalloles. Ara bé, penso que la diferència del meu projecte són els para-sols, que puc dir que són únics al mercat".

Els para-sols pesen tres quilos, són "fàcils de transportar com una motxilla" i estan valorats en 160 €. "És un producte local, sostenible i pensat perquè duri sempre", conclou la creadora.