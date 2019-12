10 regals sostenibles per Nadal

Un any més les vendes es disparen a tocar de Nadal, i ens comença a envair el sentiment de necessitat, pressa i desig característic d’aquestes dates: què comprarem aquest Nadal? Què regalarem? Per tal de viure unes festes més sostenibles i responsables, volem compartir la nostra selecció de 10 recomanacions que ens permetin gaudir dels regals i la màgia sense renunciar a cuidar el planeta i la butxaca. Com ho farem? Comencem la nostra carta als Reis d’Orient:

1. Atreveix-te amb les manualitats

Ens trobem al carrer Comtal número 27 de Barcelona, on hi trobem Raima, papereria emblemàtica des de l’any 1986. Nil Muntané, desenvolupador de negoci i segona generació dedicada a Raima, ens explica com avui en dia el client està més conscienciat i veu la sostenibilitat com un valor afegit al producte. Raima és un espai únic on el client busca regals originals i diferents que s’escapin de les grans cadenes. Però no només això, Raima és també el lloc ideal per deixar-se aconsellar i atrevir-se a fer una manualitat, un regal de valor fet a mà i únic. La seva filosofia és clara: “intenta sempre reutilitzar abans de comprar res de nou”. Així doncs, a partir d’un producte, se’n crea un altre, i Raima té les eines necessàries per permetre’ns fer aquesta transformació.

651x366 L'interior de la botiga / RAIMA L'interior de la botiga / RAIMA

2. Regals infantils més sostenibles

Del barri gòtic de Barcelona baixem al Poblenou, on trobem la botiga Aúpa Organics, que també té portal de venda online. Des del 2014, l’Ana i el Xavi treballen per oferir roba, joguines i productes més sostenibles per als més petits. Però, de què parlem quan parlem de joguines més sostenibles? Des d’Aúpa ens expliquen com fan la selecció dels seus productes: “Busquem marques i articles que utilitzin materials certificats i que garanteixin (especialment amb el cotó) la seva traçabilitat, certificat d’abstinència de pesticides i tòxics, així com un comerç just en tota la cadena de producció, des del cultiu fins a la manufactura. A més ens basem en la utilitat i el bon disseny, reunint productes pràctics de llarga durada i que generin els mínims residus possibles”.

651x366 Les joguines de fusta són una opció més sostenible que les de plàstic / AUPA ORGANICS Les joguines de fusta són una opció més sostenible que les de plàstic / AUPA ORGANICS

3. De qualitat i proximitat

Ens traslladem ara al món virtual, perquè els qui prefereixin fer els seus regals des de casa, també ho puguin fer de manera més sostenible. Ens endinsem al món de The Goood Shop. Carmela Serrantes, fundadora d’aquest portal de venda online, ens explica com són els productes que ven a la seva botiga: “Han d’haver estat produïts de forma ètica i transparent, amb consciència ambiental i social, i de proximitat. A The Goood Shop hi ha productes amb un disseny atemporal, pensats per durar i originals”. Per això hi trobarem una selecció de marques de moda, complements, decoració i regals perfectes per viure un Nadal més sostenible. Us recomanem els mitjons de Calze Fratelli, les mantes de Olula, la fusta per recolzar al sofà de Debosc, o les motxilles de Back to Eco, Nukak o Minipicnic.

651x366 Una bossa de lli de producció artesana que es pot trobar a aquesta botiga online / THE GOOG SHOP Una bossa de lli de producció artesana que es pot trobar a aquesta botiga online / THE GOOG SHOP

4. Cosmètica natural i sabons artesanals

Si no saps què regalar i busques un regal que combini experiència i tingui el valor de les coses fetes a mà, deixa’t sorprendre per la cosmètica natural de Mon Aroma. Darrere aquesta marca hi trobarem l’Ester, que també ofereix tallers de cosmètica natural per compartir amb amigues i passar una bona estona, cuidant la nostra pell amb ingredients naturals i aprenent sobre el món dels olis essencials i vegetals. Una opció perfecta per regalar una experiència única i diferent per passar amb qui tu prefereixis.

5. Practicant el comerç just

Si encara no t’has decidit i ets d’aquelles persones a qui agrada fer un regal material, d’aquells ben embolicats i que facin goig sota l’arbre, et proposem el següent repte: pensa en qui ha fet aquest producte, on ha estat fet i en quines condicions, abans de comprar-lo. Aquest any Oxfam Intermón presenta la seva col·lecció de moda i complements Somnis de cotó, de la marca pròpia Veraluna. Entre els seus productes destacats i perfectes per regalar trobem mitjons 100% de cotó orgànic, bosses i fulards. Amb la compra d’aquests productes de comerç just, no només estarem comprant una alternativa responsable a nivell ambiental, sinó que també estarem ajudant a millorar les condicions de vida de milers de productors i productores d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

651x366 Un dels productes de comerç just / INTERMON OXFAM Un dels productes de comerç just / INTERMON OXFAM

6. La febre dels Markets

Un altre bon lloc on aconseguir els teus regals nadalencs és visitant mercats locals on sovint, camuflats darrere d'una estètica hipster cada vegada més accentuada, trobem una gran selecció de productes locals, de proximitat i de qualitat. Els productes de mercats solen aportar-nos la dosis de proximitat, originalitat i artesania que busquem per als nostres regals més sostenibles i, visitant-los, segurament tindrem l’oportunitat de conèixer la persona que hi ha darrere una marca o producte. Per exemple, hi podrem trobar regals per a nens fets a mà com Juno’s Mum Project, les ampolles sensorials i joguines de fusta de Little Kus, o les sabates infantils de Minishuu.

7. Peces úniques de ceràmica

Una planta en un bon test, unes tasses per beure el cafè o un bol per decorar són altres opcions que ens agraden quan estan fetes a mà i amb la delicadesa que requereix la ceràmica. Us recomanem les ceràmiques de Cara Cara Orange, les tasses de The Little Pot o els testos i ampolles de Casa Atlàntica per als vostres regals més sofisticats i elegants. Recorda que com emboliques el regal també és important: intenta no utilitzar plàstics i pensa que un bon paper o bossa que després puguis reutilitzar pot crear una gran sensació! A vegades el mateix regal és tan original que no cal ni embolcall, així ens ho sembla quan veiem les plantes de Pompilio Plants.

651x366 Algunes de les peces de The Little Pot / INSTAGRAM Algunes de les peces de The Little Pot / INSTAGRAM

8. Joies amb missatge

Així són les arracades, polseres, anells i collarets de Fauna y Flora. Des del seu taller a La Garrotxa, la Marta i l’Òscar treballen per oferir peces amb ànima que transmetin petites històries i ens connectin amb l’entorn natural. La seva col·lecció del zodíac és perfecta per fer un regal dedicat a una persona amb valors de sostenibilitat i amb la sensibilitat de les coses fetes amb calma i tranquil·litat. Des de Fauna y Flora treballen amb una filosofia conscious, per construir un model de negoci respectuós amb el medi ambient, apostant per la producció local, utilitzant materials naturals i utilitzant packaging biodegradable.

651x366 Una de les peces de joieria dels creadors de La Garrotxa / FAUNA Y FLORA Una de les peces de joieria dels creadors de La Garrotxa / FAUNA Y FLORA

9. Regala art

Una altra manera de fer saber a les persones que més estimes que els has dedicat un temps i has pensat en ells, és fer-ho a través d’un regal íntim i personalitzat. Per això us volem proposar una peça d’art única que segur que sorprendrà: les il·lustracions personalitzades de Lady Matshen, una làmina de Greta Serra o una sessió de fotos de Mums on Film poden ser opcions molt originals que segur que la persona regalada recordarà tota la vida.

10. Roba 100% reciclada

És el cas de IAIOS, marca que treballa amb fil 100% reciclat per tal de fer nous productes i oferir així productes reciclats i reciclables, creant una marca que fomenta el disseny circular i evita el malbaratament de material. Els jerseis de IAIOS s’han convertit en una opció ideal per fer un regal diferent, únic i de llarga durada. Estaràs regalant una peça única amb valors de sostenibilitat, fabricada en tallers locals i de proximitat, i amb una gran història al darrere.

651x366 Un dels jerseis fet amb fil 100% reciclat / IAIOS Un dels jerseis fet amb fil 100% reciclat / IAIOS

Per acabar, recordeu que regalar no és sinònim de comprar compulsivament: hi ha alternatives com els productes de segona mà, el comerç just, o opcions més sostenibles. Informeu-vos sobre qui ha fet i com han estat fets els productes, si es poden trobar fets de materials que respectin el medi ambient, amb certificats ecològics, o si són realment necessaris. Com afirmen des d’Aúpa Organics, “no hi ha joguina o peça de roba més insostenible que aquella que no s’utilitza”.