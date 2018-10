Angelina Jolie visita els refugiats veneçolans al Perú

Aquesta setmana Angelina Jolie s’ha tornat a posar en el paper de representant diplomàtica de l’ACNUR. En aquesta ocasió s’ha desplaçat al Perú, un dels països que han rebut més ciutadans veneçolans que han hagut d’abandonar el país a causa de la crisi.

Segons ha informat l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Jolie està fent una missió de tres dies per "avaluar les necessitats humanitàries dels refugiats i els desafiaments que afronta el Perú com a país receptor". Per això, l’artista s’està entrevistant amb refugiats i autoritats, així com amb "representants d’entitats civils que aporten ajuda als immigrants i refugiats veneçolans".

Des que Jolie és representant diplomàtica de l’ACNUR, ha fet diverses visites a zones de conflicte i àrees amb problemes relacionats amb els refugiats. El seu últim viatge va ser a l’Iraq el juny passat, on va visitar un campament de refugiats a la regió del Kurdistan i Mossul, just un any després de l’alliberació de la ciutat de l’Estat Islàmic. Pel que fa a l’Amèrica Llatina, l’última vegada que hi va fer un viatge oficial va ser el 2012, quan va anar a l'Equador per conèixer les condicions de vida dels refugiats colombians.