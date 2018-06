Antonio Miró guanya el premi a la millor col·lecció del 080

El Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció 080 ha sigut per a Antonio Miró. La firma capitanejada per Albert Villagrasa ha presentat en aquesta edició de la passarel·la una col·lecció inspirada en el Mediterrani i els quadres de Sorolla. Una aposta que per a home és casual i amb conjunts de dues peces farcits de detalls fluor, mentre que per a dona els 'looks' presenten transparències, volants, volums i jocs de textures.

540x306 Una imatge dels models amb Albert Villagrasa, creatiu d'Antonio Miró / 080 Barcelona Fashion Una imatge dels models amb Albert Villagrasa, creatiu d'Antonio Miró / 080 Barcelona Fashion

El Premi Nacional al disseny emergent patrocinat per Desigual ha sigut per a Mans Concept Menswear, la firma del jove dissenyador Jesús Álvarez que ha fet doblet, ja que va guanyar aquest mateix premi en l'anterior edició, que va ser la que va debutar a la passarel·la. La seva és una col·lecció inspirada en la ciutat de Berlín i l'evolució que va viure des de la caiguda del Mur, i per això les peces també evolucionaven des d'uns vestits d'aire militar, foscos i entallats a peces més acolorides, amb textures com el punt o el cotó i estampats atrevits.

540x1061 Una de les propostes de Mans Concept Menswear / 080 BARCELONA FASHION Una de les propostes de Mans Concept Menswear / 080 BARCELONA FASHION

El Premi Modacc a la millor col·lecció de marques internacionals ha recaigut en Red Point, que va desfilar dimecres al matí. Aquesta firma que va néixer el 1982 ha apostat des dels seus inicis per fer peces de qualitat per a dones de la mà de gemma Torrent, la seva dissenyadora, que manté l'esperit artesanal en totes les seves col·leccions de bany. Aquest premi consisteix en la participació directa a la següent edició del 080 i 10.000 euros en serveis d'assessorament del Clúster Català de la Moda (MODACC).