Arriba l’Any Nou Xinès

260x366 A les imatges, altres edicions de la celebració de l’Any Nou Xinès a Barcelona. / PERE VIRGILI A les imatges, altres edicions de la celebració de l’Any Nou Xinès a Barcelona. / PERE VIRGILI

Per als xinesos l’1 de gener és només l’inici d’un mes nou. La festa grossa la reserven per al que ells consideren el primer dia de l’any: aquell en què comença el cicle de creixement de la lluna, i això aquest any passa aquest dissabte, 17 de febrer, dia en el qual, segons el seu calendari, entrarem a l’any 4716. Les celebracions es poden allargar durant dies, ja que a la Xina, quan arriba l’Any Nou, totes les energies es concentren a celebrar-ho. Els estudiants tenen vacances i tots els que poden també se n’agafen per tornar a casa i celebrar-ho amb la família. “En la cultura xinesa, la celebració de l’Any Nou és la festa per antonomàsia, es podria comparar amb el nostre Nadal. Per a ells representa la fi de l’hivern i l’inici de la primavera. I les celebracions són molt familiars, amb grans banquets que duren dies i fins i tot setmanes. També és tradició tirar petards, i guarnir-ho tot de vermell amb nusos i fanalets, perquè és el color que espanta els mals esperits”, apunta Lídia Tubert, coordinadora de les activitats culturals de la Fundació Institut Confuci.

A Barcelona hi ha una comunitat xinesa de més de 19.000 persones i ja fa temps que l’entrada de l’Any Nou Xinès, que aquest any serà el del gos, se celebra amb tota mena d’activitats populars i també gastronòmiques. En l’horòscop xinès el gos representa grans valors, com un mestre que escampa empatia, tolerància i cooperació. Es tracta de l’onzè animal en el signe del zodíac xinès, i diuen que està associat a la generositat, la fidelitat i la capacitat de realitzar-se en les situacions més adverses.

Els xinesos que viuen a la capital catalana majoritàriament són originaris de la regió de Zhejiang, prop de Xangai, tot i que en els últims cinc anys han arribat a la ciutat molts joves per cursar els seus estudis universitaris, màsters i postgraus. És per això que, segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, la comunitat xinesa ha crescut i s’ha diversificat, i ja no només es dediquen a la restauració o als negocis dels basars. Paral·lelament, les relacions entre Catalunya i el gegant asiàtic passen per un bon moment. En els últims dos anys, el 40% de les inversions xineses a Espanya s’han fet a Catalunya.

Per demà dissabte s’han organitzat una sèrie d’activitats festives en col·laboració amb una llarga llista d’entitats catalanes i xineses, com la Fundació Institut Confuci de Barcelona i Casa Àsia, que treballen per difondre i compartir la cultura xinesa. Els voltants de l’Arc de Triomf i l’Estació del Nord acolliran els actes principals. A les 11.30h hi haurà un dels actes destacats de la festa: la desfilada festiva amb la participació de dracs xinesos i catalans, lleons, balls, castellers, diables, percussionistes i gegants. Aquesta desfilada anirà a càrrec de les federacions i entitats xineses de Catalunya, conjuntament amb les entitats i associacions catalanes, i amb la col·laboració de centenars de voluntaris, i s’espera que hi participin més de 1.000 persones. Una mica més tard, a partir de les 12.30h i fins a les 20.00 h, el passeig Lluís Companys acollirà actuacions musicals, demostracions d’arts marcials, danses i vestits tradicionals. La Barcelona Coral Àsia, un projecte de trobada intercultural a través del cant i la música, oferirà el seu repertori de cançons xineses. A més, en el mateix passeig, fins a les 20.00 h, es farà una fira gastronòmica per tastar receptes d’aquella terra.

Però, a més d’aquests actes centrals, hi ha entitats que han preparat activitats paral·leles per als amants de la cultura xinesa en més petit format. És el cas de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, que ofereix tallers de cal·ligrafia xinesa i de taitxí, una cerimònia del te i un racó per gaudir de jocs xinesos com el mahjong i el jianzi. Les activitats són gratuïtes, limitades per l’aforament de la sala, i les han organitzat per avui a la seva seu del carrer Elisabets.

Recepta per fer ‘jiaozi’ a casa:

Ingredients

Preparació

- Aboquem la farina en un bol i hi afegim aigua a poc a poc. Remenem fins a obtenir una massa suau i flexible. Hi afegim aigua i, si és massa líquida, hi tirem més farina. Quan la massa tingui la consistència adequada, tapem el bol amb un plàstic.

- Piquem la col xinesa i hi afegim una mica de sal. Deixem reposar la col en un bol. Piquem el gingebre i el porro i els afegim a la carn. Després, casquem un ou i el barregem amb la carn, el porro i el gingebre.

- Afegim a la barreja un bon raig de salsa de soja, dues o tres cullerades d’oli de sèsam i una culleradeta de sucre. Si volem, podem afegir-hi dues cullerades de vi d’arròs. Ho barregem tot i ho deixem macerar al bol una mitja hora.

- Espremem la col xinesa perquè expulsi l’aigua sobrant. Després, barregem bé la carn macerada amb la col xinesa.

- Fem cilindres amb la massa i la tallem a trossets de la mida de mig dit. Després els aixafem amb el palmell de la mà fins que tinguin forma de cercle.

- Agafem una mica del farcit i el dipositem al centre del cercle. Tanquem la cresta donant-li forma amb els dits.

- Els podem coure al vapor o fregir-los, admeten qualsevol cocció.

Els “jiaozi”, raviolis o crestes xineses formen part dels plats dels menús per celebrar l’entrada de l’Any Nou Xinès. Hi ha moltes maneres de preparar-los, perquè admeten diferents varietats, però aquesta recepta, encara que és laboriosa, és apta per a tots els amants de la cuina xinesa.

Sis restaurants per celebrar aquesta festa

La gastronomia és part indispensable d’aquesta celebració mil·lenària. Per això molts restaurants xinesos i d’aquí preparen menús especials per a l’ocasió. Us n’hem triat sis:

He Cheng

Alerta perquè n’hi ha dos a la ciutat amb el mateix nom. Aquest restaurant és un xinès per a xinesos. No té pretensions estètiques i s’ha fet famós per no haver passat els seus plats pel filtre occidental. La seva és una cuina xinesa real, de racions generoses i a bon preu (c/ Entença, 12).

La taverna xinesa

Ideal per anar-hi al migdia quan no tenim gaire temps, i meravellós per regalar-se un àpat sense presses i gaudir d’uns plats tradicionals. Ying Zhou i Jing Zhao es van conèixer a l’escola de cuina Hoffman i van decidir obrir un restaurant de cuina xinesa més enllà dels rotllets de primavera i l’arròs tres delícies. Ofereixen un menú de migdia amb tres opcions al voltant dels 10 euros i una carta inspirada en la memòria de la cuina de carrer de la seva infància (c/ Sagués, 16).

Río Azul

Amb més de 40 anys d’experiència en el sector de la restauració, va ser un dels primers restaurants xinesos a Barcelona. Ofereix cuina cantonesa i les seves especialitats són el llamàntol fresc i l’ànec de Pequín (c/ Balmes, 92).

Río Dragón

El restaurant del mag Gang, Río Dragón, no és un xinès d’arròs qualsevol. Aquí hi trobareu màgia, menjar i humor. Ofereixen receptes tradicionals en què destaquen les opcions vegetarianes. Ambient familiar ideal per anar-hi amb nens (c/ de l’Oblit,3).

Shanghai 1930

Per al sopar d’avui han preparat un menú especial de nou plats que estarà amenitzat per cantants i un espectacle de kung-fu xinès. Aquest restaurant, propietat de Chuen Soun Lam, que ja havia tingut el Kowloon del carrer Aribau, és l’únic recomanat per Turisme de Catalunya i Turisme de Barcelona. (c/ Buenos Aires, 11-13).

Restaurant Blanc

El restaurant que la xef Carme Ruscalleda té a l’Hotel Mandarin s’imbueix tota la setmana d’aires orientals per celebrar l’Any Nou Xinès. Tant el menú del migdia com el menú degustació de la nit s’omplen de plats de la tradició xinesa, com una sopa cítrica de wonton amb llagostins i vegetals en tempura, costella de porc amb salsa cantonesa i chop suey de vedella amb salsa kung pao (passeig de Gràcia, 38-40).