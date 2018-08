Asia Argento nega haver abusat de Jimmy Bennett

L'actriu i directora Asia Argento ha negat "categòricament" aquest dimarts haver abusat sexualment de l'actor Jimmy Bennett quan aquest era menor d'edat i ha assegurat que està "profundament commocionada i ferida" per les notícies "absolutament falses" que han circulat sobre ella.

Segons va publicar diumenge el 'New York Times', Argento, una de les impulsores del moviment #MeToo, contra l'assetjament sexual a Hollywood, havia arribat a un acord extrajudicial amb Bennett després que aquest l'acusés d'haver abusat d'ell. Però en un comunicat publicat aquest dimarts, l'actriu italiana nega els fets i assegura que "mai" va mantenir relacions sexuals amb Bennett.

"Vaig estar vinculada a ell durant uns quants anys només per amistat, una relació que es va acabar quan, després d'haver-me posicionat en el cas Weinstein, Bennett –que aleshores passava per greus problemes econòmics i que prèviament havia emprès accions legals contra la seva pròpia família sol·licitant-los milions [de dòlars] en concepte de danys– inesperadament em va fer una petició desorbitada de diners", diu Argento. I continua: "Bennett sabia que el meu nòvio, Anthony Bourdain [un xef mediàtic que es va suïcidar al juny], era un home molt ben situat i amb una important reputació com a figura pública que havia de mantenir". Per això, explica, va ser Bourdain qui va insistir a resoldre l'assumpte en privat, tal com Bennett volia.

"L'Anthony tenia por de la possible publicitat negativa que aquesta persona, a qui considerava perillosa, podia abocar sobre nosaltres", diu Argento, i detalla que el xef es va encarregar "personalment" d'ajudar Bennett econòmicament, "amb la condició" que la parella no tornaria a patir "cap més intrusió" en la seva vida privada. Argento assegura que aquest és "l'enèsim capítol" d'una història que li provoca "gran tristesa" i adverteix que emprendrà "totes les iniciatives necessàries" per protegir-se de les acusacions.

Segons la informació que havia publicat el 'New York Times', Argento va pagar a Bennet 380.000 dòlars (uns 250.000 euros) per frenar l'acusació contra ella. El suposat abús hauria tingut lloc fa cinc anys, quan ella tenia 37 anys i ell 17 i era, per tant, menor d'edat. Els dos actors havien coincidit en el rodatge d'una pel·lícula, i ella hauria aprofitat que Bennett havia begut per mantenir-hi relacions.