Asia Argento, una de les impulsores del #MeToo, acusada d'abús sexual

L'actriu i directora Asia Argento, una de les líders del moviment #MeToo, ha arribat a un acord extrajudicial amb el músic i actor Jimmy Bennett, que l'acusa d'haver abusat d'ell quan era menor. Segons el 'New York Times', Argento hauria acordat amb Bennett una indemnització de 380.000 dòlars.

Jimmy Bennett assegura que Argento el va agredir sexualment quan ell tenia 17 anys i ella 37. Els fets haurien tingut lloc en una habitació d'un hotel de Califòrnia, un estat en què l'edat de consentiment per a les relacions sexuals són els 18 anys. Bennett va conèixer l'actriu durant el rodatge d'una pel·lícula en què ell interpretava el seu fill.

El 'New York Times' assegura que ha tingut accés a les acusacions del jove actor i a l'acord econòmic posterior a través d'uns documents enviats a través d'uns correus encriptats per una persona anònima. Entre els documents hi hauria una fotografia tipus 'selfie', amb data del 9 de maig del 2013, en què apareixen els dos actors al llit. Segons aquests documents, Argento hauria demanat a un familiar de l'actor que marxés perquè es quedessin sols. Posteriorment hauria donat alcohol a Bennett i l'hauria empès fins al llit, on Argento li hauria abaixat els pantalons i li hauria practicat sexe oral. Després hauria pujat damunt d'ell i haurien mantingut relacions sexuals.

El diari també cita una notificació que l'advocat de Bennett va fer arribar el passat mes de novembre a Richard Hofstetter, advocat d'Argento i també de la seva parella sentimental, el xef Anthony Bourdain, que va ser trobat mort aquest juny. En aquest avís d'intenció de demanda, l'advocat de Bennett reclamava 3,5 milions de dòlars, ja que considerava que els ingressos del seu client havien disminuït considerablement en els últims anys arran dels fets denunciats.

El diari assegura que ha intentat posar-se en contacte amb els implicats sense èxit. L'advocat de Bennett, però, ha precisat al mitjà que el seu client no vol concedir cap entrevista relacionada amb aquest tema i que "continuarà fent el que ha estat fent en els últims mesos i anys, centrar-se en la seva música".

Argento va ser una de les primeres actrius a denunciar els abusos de Harvey Weinstein i durant l'última edició del Festival de Canes va relatar davant de tot l'auditori com el productor la va violar l'any 1997 durant el certamen cinematogràfic.