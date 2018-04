Dos penedesencs guanyen el premi de Vila Viniteca

Els viticultors penedesencs Toni Carbó, del celler La Salada, i Ramon Jané, de Mas Candí, van guanyar ahir al vespre l’onzena edició del concurs de tast de vins per parelles que organitza Vila Viniteca, celebrat a la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Els guanyadors, que s’han endut un premi de 30.000 euros, són uns vells coneguts del certamen: hi han participat en totes les edicions, han arribat a la final sis vegades i en dues ocasions van acabar en segona posició. “Volíem guanyar ja”, reconeixia ahir Carbó. “Ens fa molta il·lusió, és un somni fet realitat”, afegia Jané.

Luis Martínez i Alberto Pérez van acabar segons, i el tercer lloc va ser per a una parella femenina, formada per Inma Aleixendri i Juani Piñana. Aquesta edició del concurs ha sigut la que ha comptat amb una presència més alta de dones a la final: cinc, del total de vint finalistes.

El premi Vila Viniteca de tast per parelles, nascut l’any 2007, se celebra alternativament a Barcelona i a Madrid. Els participants han de tastar set vins a la fase classificatòria i set més a la final, i n’han d’identificar el país i la zona on han sigut produïts, la denominació d’origen, les varietats de raïm que el componen, l’anyada, l’elaborador i la marca. Per cada encert sumen punts. La particularitat és que s’hi participa per parelles, de manera que els dos tastadors s’han de posar d’acord a l’hora de donar les respostes.

Segons els organitzadors, les 240 places que s’oferien (120 parelles) van quedar cobertes només cinc minuts després que s’obrís la inscripció. Entre els participants hi ha professionals i amateurs d’arreu del món.