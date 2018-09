Emilia Clarke es tatua els seus dragons de 'Joc de trons'

Per a molts espectadors, Emilia Clarke és, simplement, 'la mare de dragons', el sobrenom amb què es coneix el seu personatge, Daenerys Targaryen, a la popular sèrie 'Joc de trons'. L'actriu britànica, que s'ha fet mundialment coneguda gràcies a la ficció de la HBO, ha volgut demostrar el seu agraïment a la sèrie tatuant-se tres dragons, els mateixos que acompanyen el seu personatge a 'Joc de trons', al canell.

Segons va confessar Clarke durant l'última cerimònia dels Emmy, l'imminent final de la sèrie –l'última temporada s'estrenarà durant el 2019– li ha provocat una crisi existencial i l'ha fet plantejar-se què farà a partir d'ara, després de vuit anys d'intensos rodatges.

Per recordar l'experiència, Clarke va decidir tatuar-se el símbol de la família Targaryen i va recórrer a un dels tatuadors de moda, Doctor Woo, que ha treballat per a altres 'celebrities' com Brooklyn Beckham. "Doctor Woo s'ha assegurat que aquesta mare no oblidi mai els seus fills", diu Clarke a la foto que ha compartit al seu Instagram.