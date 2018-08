Gerard Piqué, denunciat per conduir sense punts en el carnet

El jugador del Barça Gerard Piqué ha sigut enxampat conduint sense punts. Segons informa la Cadena SER, els agents han aturat el cotxe del futbolista a l'Eixample poc abans de les tres de la tarda d'avui i li han demanat la documentació per fer les comprovacions reglamentàries. En la revisió d'aquesta documentació han detectat que el jugador conduïa amb el carnet sense punts, que li havien sigut retirats a causa de diverses infraccions.

Anteriorment, Piqué ja havia protagonitzat diversos conflictes amb la Guàrdia Urbana. El 2015 una jutge li va imposar una multa de 10.500 euros per ofenses a uns agents. Els fets havien tingut lloc l'any 2014, quan Piqué anava com a passatger en un vehicle mal estacionat que pertanyia al seu germà. Quan un agent es va acostar al cotxe Piqué va intentar convèncer-lo perquè no els posés la multa. Finalment va acabar increpant-lo amb un "to despectiu".