Jennifer Aniston i Justin Theraux es divorcien

Jennifer Aniston, una de les actrius més ben pagades de Hollywood i molt coneguda pel seu paper a la sèrie 'Friends', i el seu marit, el també actor Justin Theroux, han anunciat que es divorcien. En un comunicat conjunt, la parella ha explicat que “es tracta d’una decisió mútua i presa amb amor a finals de l’any passat” que han fet pública “per evitar especulacions”.

Aniston, de 49 anys, i Theroux, de 46, portaven casats dos anys i mig, tot i que eren parella des de feia set anys. Els dos actors, que estaven junts des que van coincidir al rodatge de 'Wanderlust', asseguren que han “decidit seguir camins diferents” en la seva vida però que volen “mantenir l’amistat que els uneix”. Intenten així evitar la rumorologia que els ha perseguit els últims anys, en què ell feia vida a Nova York mentre ella era a Los Angeles i en què ell no acudia a celebracions tan assenyalades com l’aniversari d’ella.

Clam per a la reconciliació

L’anunci del divorci ha encès el desig de molts dels seus fans que pogués tornar amb Brad Pitt, de 54 anys, separat d’ Angelina Jolie, de 42, des del 2016. Pitt i Aniston es van casar el 2000 i van estar casats cinc anys, quan ell va deixar Aniston per Jolie. A dia d’avui, Pitt encara no ha formalitzat el divorci amb Jolie per falta d’acord pel que fa a la custòdia dels sis fills que tenen en comú.