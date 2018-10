Julio Iglesias té 10 dies per decidir si es fa una prova de paternitat

El misteri de si Julio Iglesias té un nou fill secret es podria revelar en qüestió de setmanes. De fet, advocats del cantant han rebut un escrit del jutjat de València en què descarta les seves al·legacions i li diu que disposa de 10 dies per decidir si accedeix o no a fer-se una prova de paternitat. És una reclamació que està fent des del gener passat Javier Sánchez Santos, l’home de 42 anys que assegura ser fill del cantant.

En cas que Iglesias no accedís a fer-se la prova, la seva negativa seria considerada per l’advocat de Santos com un indici que pretén ocultar la seva paternitat. De fet, fa més d’un any que el demandant va contractar un servei de detectius privats, que van investigar mostres d’ADN de les escombraries de Miami i van aconseguir una coincidència genètica del 99,9%.

Javier Sánchez Santos és fill de la ballarina portuguesa María Edite Santos, que des de fa anys assegura haver tingut una breu relació amb el cantant i haver-se quedat embarassada.