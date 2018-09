La 'top model' Karlie Kloss revela el daltabaix professional que li va suposar prendre anticonceptius

260x366 Karlie Kloss, desfilant per a Óscar de la Renta / INSTAGRAM Karlie Kloss, desfilant per a Óscar de la Renta / INSTAGRAM

La 'top' internacional Karlie Kloss, de 26 anys, és una de les models més cotitzades del sector gràcies a les seves faccions, físic, personalitat i potència a les xarxes, on la segueixen més de 7 milions d'usuaris. Tot i això, no sempre ho ha tingut fàcil, tal com ella mateixa ha explicat al portal 'Stylecaster', on ha revelat el període en què alguns dissenyadors van deixar de trucar-li per treballar amb ells perquè s'havia engreixat.

Kloss, que ha fet campanyes per a Carolina Herrera i Estée Lauder i ha desfilat per a firmes de la talla d'Oscar de la Renta, es va quedar sense feina quan va començar a prendre anticonceptius. "Vaig començar a prendre pastilles anticonceptives i el meu cos es va tornar més femení: els malucs i les cuixes van aparèixer", ha detallat la model de Chicago, que amb l'augment de talla va passar de la 34 a la 40. "Vaig començar a perdre feines; no em contractaven per a la passarel·la; els dissenyadors van deixar de comptar amb mi. Em vaig sentir com si el món s'hagués capgirat".

Però arran de la frenada, Kloss explica que es va matricular a la Universitat de Nova York per formar-se en altres camps. Tan gratificant va ser aquella opció que la model va fundar l'any passat Kode with Klossy, una iniciativa altruista liderada per ella mateixa que vol aconseguir que les dones estudiïn carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Aquesta iniciativa la va portar a ser portada de 'Forbes' l'any passat.

"Sempre em comparava amb Gisele [Bündchen], que per a mi era el cim de l'èxit com a model, i això no resultava productiu. Llavors vaig viure un punt d'inflexió: em vaig adonar que era el moment de ser jo mateixa i de celebrar els detalls que em feien ser com era", conclou la model, que ha tornat a la indústria amb molt perfil propi i despertant l'interès de més dissenyadors que abans de quedar exclosa del sector.