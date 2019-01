Kevin Spacey queda en llibertat sota fiança per una presumpta agressió sexual a un adolescent

Entre gran expectació mediàtica, l'oscaritzat actor Kevin Spacey ha comparegut aquest matí al tribunal de Nantucket (Estats Units) per ser jutjat per una presumpta agressió sexual comesa el 2016 contra un jove de 18 anys. Després d'una breu audiència judicial, el jutge li ha decretat llibertat sota fiança i una ordre d'allunyament del denunciant. A més, també ha acordat que la pròxima audiència del procés legal se celebrarà el 4 de març.

D'altra banda, el jutge Thomas Barrett ha dictaminat que l'actor no s'haurà de presentar en aquesta pròxima audiència, una petició que ja van fer prèviament els advocats de Spacey el desembre passat, en què també anunciaven que l'intèrpret es declararia innocent.

El presumpte cas d'agressió sexual es remunta al juliol del 2016, quan un dels cambrers del Club Car, ubicat a Nantucket, Massachusetts, va patir una suposada agressió sexual per part de l'actor. D'acord amb el denunciant, va mentir sobre la seva edat (va assegurar que tenia 23 quan en realitat en tenia 18). Va ser aleshores quan Spacey li va comprar diverses begudes alcohòliques –l'edat mínima per beure alcohol és de 21 anys– i li va començar a parlar del seu penis i a insistir-li que l'acompanyés a casa. Més tard, suposadament l'actor va acariciar la cuixa del cambrer, es va descordar els pantalons i va fregar el penis durant uns minuts. El jove va publicar una gravació d'aquest moment a Snapchat i la va enviar a la seva nòvia, un vídeo que després va ser verificat per les autoritats.

Considerat un dels millors intèrprets de la seva generació, amb dos Oscars per 'Sospitosos habituals' (1995) i 'American beauty' (1999), la carrera artística de Kevin Spacey ha quedat marcada després d'haver rebut desenes de denúncies d'assetjament i abús sexual.