Kim Kardashian reclama sis milions de dòlars al seu exguardaespatlles

Dos anys després del mediàtic atracament que va patir Kim Kardashian a París, la companyia d’assegurances de l’estrella ha demandat 6,1 milions de dòlars a Pascal Duvier, que aleshores era el seu guardaespatlles. Una quantitat econòmica que es correspondria amb el pagament que la companyia ha fet a Kardashian per les joies robades, que tenien un valor de 10 milions de dòlars.

Segons publiquen ‘People’ i TMZ’, la demanda afirma que Duvier i la seva empresa de vigilància són els principals causants del robatori, perquè no haurien corregit diverses negligències en qüestions de seguretat, com la falta d’un pany a l’entrada principal del pati o que l'intèrfon de la porta no funcionava. A més, el comunicat també carrega contra el conserge per no tenir cap entrenament en defensa, encara que ell no ha estat demandat.

El 3 d’octubre del 2016 a la matinada Pascual Duvier va acompanyar les germanes Kourtney i Kendall Kardashian a un club, i va deixar sola la dona de Kanye West sense vigilància. Va ser aleshores quan 5 homes armats vestits de policia van entrar per la força al complex residencial, situat al barri de La Madeleine, i van lligar i amenaçar amb una arma el vigilant de recepció. Després, dos d’ells van entrar a l’habitació de Kardashian i la van lligar i emmordassar dins del lavabo mentre li robaven les joies. "No hi havia manera d’escapar-se. M’afecta molt pensar en això", confessava mesos més tard l’empresària en el seu ‘reality’. Arran d’aquests fets, que van acabar amb 17 detinguts, Kardashian i West van prescindir dels serveis de Duvier.