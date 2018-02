L’escultor de siluetes que mai va arribar a Barcelona

Azzedine Alaïa havia de ser l’estrella convidada d’aquesta edició d’hivern del 080. Els organitzadors del certamen feia anys que anaven al darrere del dissenyador francotunisià per dur-lo a Barcelona, i tot semblava tancat per a aquesta cita hivernal. Però Alaïa va morir al novembre a París, als 77 anys.

Per aquest motiu, els organitzadors van muntar ahir un homenatge a aquest dissenyador que esculpia la figura femenina amb una sensualitat extraordinària. I ho van fer de la mà de dues amigues personals del dissenyador, l’actriu Rossy de Palma i l’editora de moda Lisa Lovatt-Smith, que van protagonitzar un col·loqui per recordar la figura d’Alaïa.

Costurer més que dissenyador

“Era mediterrani de cap a peus, senzill, artesà, li agradava gaudir dels dinars i els sopars amb amics i era molt humil”, recordava Rossy de Palma, que també va destacar que mai va voler ser definit com a dissenyador sinó com a “costurer”. L’home que va descobrir Naomi Campbell “coneixia el cos de la dona i estava sempre al seu servei per empoderar-la”, deia De Palma, que també va recordar la llibertat i la independència amb què sempre va treballar i que es van convertir en la seva bandera. “No es va deixar pressionar mai per la indústria de la moda, anava al seu aire i presentava col·leccions quan les acabava”, resumia l’actriu.

Lovatt-Smith també va voler recordar que amb el seu treball d’artesà va acabar creant un autèntic imperi, cosa que es podia veure amb els 50.000 dòlars al dia que arribava a facturar la marca Alaïa als grans magatzems Barneys de Nova York.

El 080 va tancar l’homenatge a un dels creadors més importants de les últimes dècades amb una mostra de set vestits firmats per ell i cedits per les propietàries, entre les quals destaquen l’actriu francesa Issabelle Adjani, la mateixa Rossy de Palma i l’actriu Hiba Abouk, que ahir no es va voler perdre l’homenatge. L’acte va acabar amb un espectacle de dansa en el seu honor a càrrec de la ballarina Blanca Li, precisament una altra admiradora del dissenyador. Quatre dones que l’admiraven van intentar fer ahir que la seva absència fos menys dura.