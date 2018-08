Mor el xef Joël Robuchon, número u en estrelles Michelin

El francès Joël Robuchon, conegut per ser el xef amb més estrelles de la guia Michelin (32), ha mort avui a Ginebra als 73 anys com a conseqüència d'un càncer, segons ha informat el servei de premsa del cuiner.

El xef, que des de la dècada de 1990 tenia una forta relació amb Espanya, on tenia una casa a prop d'Alacant i havia participat en el programa 'Master Chef', feia un any que havia estat operat d'un tumor al pàncrees.

La seva ha estat una vida de gran reconeixement professional en el món de la cuina. Nascut el 1945 a Poitiers, França, Robuchon va rebre nombrosos títols, com el del millor cuiner del segle per Gault & Millau el 1990. Un honor que es va sumar a les 32 estrelles Michelin que va recollir al llarg de la seva trajectòria, on va crear plats tan reconeguts com el seu puré de patates o pastís de trufes.

Una vida dedicada a la divulgació

Als seus 50 anys, després que el seu restaurant 'Joël Robuchon' fos reconegut com el millor del món pel diari "International Herald Tribune", el xef es va retirar dels fogons per dedicar-se a la transmissió de coneixements, sobretot a través de programes de televisió. Volia fer accessible la cuina al gran públic, i ho va aconseguir amb programes com 'Bon Appétit Bien Sûr', l'any 2000, o 'Planète Gourmande', a partir del 2011.

D'altra banda, els seus viatges pel Japó i el seu descobriment dels bars de tapes a Espanya el van inspirar en la creació a París d'un nou concepte de restaurant, "L'Atelier", amb un ambient més dinàmic i jovial però amb productes de gran qualitat.

"És el millor professional que la cuina francesa hagi tingut mai. Un exemple per a les generacions futures de xefs", ha escrit avui per Twitter Guillaume Gómez, el cap de cuina del Palau de l'Eliseu.