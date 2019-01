Natalia Sánchez i Marc Clotet ja són pares d’una nena

"El millor regal que la vida ens podia fer ens ha volgut conèixer abans d’hora! Benvinguda al món, petita Lia". Així d’emocionat s’ha expressat Marc Clotet en el seu compte d’Instagram, on ha compartit una foto de la seva primera filla amb Natalia Sánchez. L’actriu també ha aprofitat per relatar la seva experiència al perfil de la seva xarxa social, on ha explicat que, tot i que el part els "ha agafat sense els deures fets (ni les maletes), tot ha anat de meravella".

La parella d’actors ha volgut expressar el seu agraïment a l’equip de metges que ha atès el seu part, que ha sigut de forma natural i sense complicacions. "Aquesta és, sens dubte, l’experiència més increïble de la meva vida, i em fa l’efecte que no ha fet més que començar", ha comentat l’actriu.

Pròximament la parella d’actors es trobarà en el rodatge de la segona temporada de la telenovel·la mexicana ‘Por amar sin ley’.