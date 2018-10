Selena Gomez, ingressada en un hospital psiquiàtric

No són bons moments per a Selena Gomez. Segons afirma el mitjà ‘TMZ’, la cantant està ingressada en un centre psiquiàtric dels Estats Units després d’haver patit una "crisi emocional". De fet, l’última setmana de setembre Gomez, de 26 anys, ja va haver d’ingressar a l’hospital perquè "estava nerviosa i deprimida a causa d’un alarmant baix nivell de glòbuls blancs a la sang". Una situació que vindria donada pel trasplantament de ronyó que va haver de fer-se fa un any, a causa del lupus.

Encara que a l’actriu li van donar l’alta aleshores, es va veure obligada a tornar a ingressar la setmana passada perquè els símptomes persistien. Va ser llavors quan Gomez va entrar en una "espiral emocional negativa". Segons explica el mitjà nord-americà, quan els metges no li van voler donar l’alta, la cantant va tractar d’arrencar-se les vies intravenoses del braç i va patir una crisi emocional.

Actualment la que va ser una estrella de Disney està ingressada en un centre psiquiàtric de la costa est, on està rebent teràpia dialèctica de comportament. Un tractament que ja es va fer en el passat i que serveix per tractar diversos trastorns. De fet, el 2014 l’actriu va haver de fer rehabilitació per abús d'alcohol, fàrmacs i marihuana després de trencar la seva relació amb Justin Bieber.