Les Spice Girls tornen (però no diuen per què)

Les Spice Girls, la girl band més important de la història del pop, es van reunir la setmana passada a casa de la component Geri Halliwell -Geri Horner des que es va casar- i van publicar una foto conjunta que va revolucionar les xarxes arreu del món davant d’una possible tornada de la banda britànica, que del seu single Wannabe va vendre 11 milions d’unitats i es va convertir en número 1 a 31 països. Mentre persones de tot el planeta posaven “M’agrada” a la foto de les cinc Spice juntes es generava una intriga que finalment s’ha mig resolt: tornaran a treballar plegades en un projecte que encara no s’ha divulgat.

En un comunicat oficial fet públic pel grup, han explicat que tornaran i que ho faran basant-se en el que van ser i no intentant reconvertir-se en res de nou. “És el moment adequat per explorar noves i increïbles oportunitats que un cop més es fixaran en la nostra essència original, alhora que reforçaran el nostre missatge d’empoderament femení per a les generacions futures”, escrivien al comunicat Geri, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C. i Mel. B. El retrobament semblava impossible fa pocs mesos per l’oposició mostrada per Beckham, que creia que la seva carrera com a dissenyadora de moda es podria veure perjudicada per una incursió a la música.

D’entre tots els rumors que circulen sobre com es concretaran aquests “projectes”, el menys versemblant és el més desitjat pels fans: una gira. Les agendes familiars i professionals d’algunes d’elles ho fan inviable a simple vista. No obstant, no es descarten concerts puntuals, un nou disc recopilatori i algun especial televisiu. El preu de la reunió s’especula que hauria pogut fregar els 13 milions d’euros per cap.